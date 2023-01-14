Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США

15 января 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Пиар Зеленского в США является позором, заявила Кейтлин Джонстоун Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пиар-кампания президента Украины Владимира Зеленского является позором. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун. «Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании за все время», — написала Джонстоун на своем официальном сайте. Так автор прокомментировала действия Зеленского в США для поднятия собственных рейтингов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Киев попал в зависимость от военных поставок США. 21 декабря лидер Украины посетил США, где обсуждал с президентом Джо Байденом новые поставки оружия. Во время выступления в Конгрессе Зеленский подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси флаг Украины, расписанный солдатами ВСУ в Баухмуте. В планы президента Украины также входило решение вопроса Крыма, сообщает газета «Дни ру». Также Зеленский принял участие в интервью CNN в метро. Идея была в том, чтобы показать жизнь украинцев после 24 февраля.

Пиар-кампания президента Украины Владимира Зеленского является позором. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун. «Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании за все время», — написала Джонстоун на своем официальном сайте. Так автор прокомментировала действия Зеленского в США для поднятия собственных рейтингов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Киев попал в зависимость от военных поставок США. 21 декабря лидер Украины посетил США, где обсуждал с президентом Джо Байденом новые поставки оружия. Во время выступления в Конгрессе Зеленский подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси флаг Украины, расписанный солдатами ВСУ в Баухмуте. В планы президента Украины также входило решение вопроса Крыма, сообщает газета «Дни ру». Также Зеленский принял участие в интервью CNN в метро. Идея была в том, чтобы показать жизнь украинцев после 24 февраля.