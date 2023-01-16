Конституционный суд РФ предупредил, что россиян будут считать ворами за одно действие

Конституционный суд РФ: найденная чужая вещь будет считаться кражей при попытке оставить ее себе

16 января 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Статья 158 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за кражу, уточняется в постановлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если россиянин нашел потерянную чужую вещь и попытался скрыть информацию, которая позволила бы ее найти, это будет считаться полноценной кражей. В данном случае будет возможна и уголовная ответственность. Соответствующее постановление опубликовано на правовом интернет-портале «Гарант.ру». «Согласно статье 227 ГК Российской Федерации нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом. Статья 158 УК Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за кражу», — уточняется в документе постановления. Сообщается, что нашедший потерянную вещь гражданин обязан уведомить лицо, которое связано с владельцем потерянной, либо непосредственно самому владельцу. Либо же, нужно обратиться в полицию. Ранее юрист Семен Янкевич посоветовал при получении денег на карту от неизвестного лица решать вопрос через банк. Использовать финансы в своих целях не рекомендуется, ведь деньги все еще принадлежать отправителю.

Если россиянин нашел потерянную чужую вещь и попытался скрыть информацию, которая позволила бы ее найти, это будет считаться полноценной кражей. В данном случае будет возможна и уголовная ответственность. Соответствующее постановление опубликовано на правовом интернет-портале «Гарант.ру». «Согласно статье 227 ГК Российской Федерации нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом. Статья 158 УК Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за кражу», — уточняется в документе постановления. Сообщается, что нашедший потерянную вещь гражданин обязан уведомить лицо, которое связано с владельцем потерянной, либо непосредственно самому владельцу. Либо же, нужно обратиться в полицию. Ранее юрист Семен Янкевич посоветовал при получении денег на карту от неизвестного лица решать вопрос через банк. Использовать финансы в своих целях не рекомендуется, ведь деньги все еще принадлежать отправителю.