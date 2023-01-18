Освобожденный россиянин: ВСУ достают у пленных кишки и заставляют петь гимн Украины

18 января 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Алексей Лукьянов попал в плен в марте Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины проводит жесткие пытки над российскими военнопленными. В частности, достают прямую кишку. Об этом заявил освобожденный из плена российский солдат Алексей Лукоянов. «У нас был один раненый. Чтобы он не мог сидеть, ему достали прямую кишку наружу», — заявил Алексей Лукоянов. Его слова приводит проект «Трибунал», который занимается расследованием военных преступлений. Российский солдат также добавил, что в плену проводились допросы под дулами орудий. По его словам, некоторые из них записывались по подготовленному сценарию. В его тексте были тезисы об очернении ВС РФ, очернение власти и призывы выходить на митинги, которые заставляли говорить. В Киеве принуждали к пению гимна Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что одна из целей СВО — денацификация Украины. Военный из Притобольного района Курганской области Иван Мыльников рассказал, что во время пыток бил убит командир танка. Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал о пытках бойцов ВСУ с применением электрошокеров. Его слова передает RT.

Армия Украины проводит жесткие пытки над российскими военнопленными. В частности, достают прямую кишку. Об этом заявил освобожденный из плена российский солдат Алексей Лукоянов. «У нас был один раненый. Чтобы он не мог сидеть, ему достали прямую кишку наружу», — заявил Алексей Лукоянов. Его слова приводит проект «Трибунал», который занимается расследованием военных преступлений. Российский солдат также добавил, что в плену проводились допросы под дулами орудий. По его словам, некоторые из них записывались по подготовленному сценарию. В его тексте были тезисы об очернении ВС РФ, очернение власти и призывы выходить на митинги, которые заставляли говорить. В Киеве принуждали к пению гимна Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что одна из целей СВО — денацификация Украины. Военный из Притобольного района Курганской области Иван Мыльников рассказал, что во время пыток бил убит командир танка. Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал о пытках бойцов ВСУ с применением электрошокеров. Его слова передает RT.