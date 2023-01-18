Освобожденный россиянин: ВСУ достают у пленных кишки и заставляют петь гимн Украины

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Алексей Лукьянов попал в плен в марте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины проводит жесткие пытки над российскими военнопленными. В частности, достают прямую кишку. Об этом заявил освобожденный из плена российский солдат Алексей Лукоянов.

«У нас был один раненый. Чтобы он не мог сидеть, ему достали прямую кишку наружу», — заявил Алексей Лукоянов. Его слова приводит проект «Трибунал», который занимается расследованием военных преступлений.

Российский солдат также добавил, что в плену проводились допросы под дулами орудий. По его словам, некоторые из них записывались по подготовленному сценарию. В его тексте были тезисы об очернении ВС РФ, очернение власти и призывы выходить на митинги, которые заставляли говорить. В Киеве принуждали к пению гимна Украины.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что одна из целей СВО — денацификация Украины. Военный из Притобольного района Курганской области Иван Мыльников рассказал, что во время пыток бил убит командир танка. Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал о пытках бойцов ВСУ с применением электрошокеров. Его слова передает RT.

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Армия Украины проводит жесткие пытки над российскими военнопленными. В частности, достают прямую кишку. Об этом заявил освобожденный из плена российский солдат Алексей Лукоянов. «У нас был один раненый. Чтобы он не мог сидеть, ему достали прямую кишку наружу», — заявил Алексей Лукоянов. Его слова приводит проект «Трибунал», который занимается расследованием военных преступлений. Российский солдат также добавил, что в плену проводились допросы под дулами орудий. По его словам, некоторые из них записывались по подготовленному сценарию. В его тексте были тезисы об очернении ВС РФ, очернение власти и призывы выходить на митинги, которые заставляли говорить. В Киеве принуждали к пению гимна Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что одна из целей СВО — денацификация Украины. Военный из Притобольного района Курганской области Иван Мыльников рассказал, что во время пыток бил убит командир танка. Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал о пытках бойцов ВСУ с применением электрошокеров. Его слова передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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