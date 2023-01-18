18 января 2023

Юрист объяснил, в каких случаях с россиян списываются долги по ЖКХ и капремонту

Юрист Иващенко: россияне могут списать долги по ЖКХ за истечением срока исковой давности
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По закону списывать долг за ЖКХ или капремонт можно только в исключительных случаях Фото:

Долги по коммунальным платежам и капремонту можно списать за истечением срока исковой давности, который составляет три года. Об этом заявила юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

«Россияне могут списать долги за ЖКХ и капремонт за истечением срока исковой давности», — пишет «Прайм» со ссылкой на юриста. По словам Иващенко, по закону списывать долг можно только в исключительных случаях, иначе бы этим пользовались те, кто не хочет платить за жилье.

Срок исковой давности прерывается, если должник признал задолженность, частично оплатил ее, а затем подал заявление об отсрочке долге. Должник не может списать долг в судебном порядке. Ему могут лишь списать его по решению суда или во внесудебном порядке, пояснила Иващенко. Также долг можно списать в ходе процедуры банкротства, при условии, что получится доказать, что вам правда нечем платить.

Ранее сообщалось, что средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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Долги по коммунальным платежам и капремонту можно списать за истечением срока исковой давности, который составляет три года. Об этом заявила юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко. «Россияне могут списать долги за ЖКХ и капремонт за истечением срока исковой давности», — пишет «Прайм» со ссылкой на юриста. По словам Иващенко, по закону списывать долг можно только в исключительных случаях, иначе бы этим пользовались те, кто не хочет платить за жилье. Срок исковой давности прерывается, если должник признал задолженность, частично оплатил ее, а затем подал заявление об отсрочке долге. Должник не может списать долг в судебном порядке. Ему могут лишь списать его по решению суда или во внесудебном порядке, пояснила Иващенко. Также долг можно списать в ходе процедуры банкротства, при условии, что получится доказать, что вам правда нечем платить. Ранее сообщалось, что средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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