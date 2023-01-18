Юрист объяснил, в каких случаях с россиян списываются долги по ЖКХ и капремонту

Долги по коммунальным платежам и капремонту можно списать за истечением срока исковой давности, который составляет три года. Об этом заявила юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.
«Россияне могут списать долги за ЖКХ и капремонт за истечением срока исковой давности», — пишет «Прайм» со ссылкой на юриста. По словам Иващенко, по закону списывать долг можно только в исключительных случаях, иначе бы этим пользовались те, кто не хочет платить за жилье.
Срок исковой давности прерывается, если должник признал задолженность, частично оплатил ее, а затем подал заявление об отсрочке долге. Должник не может списать долг в судебном порядке. Ему могут лишь списать его по решению суда или во внесудебном порядке, пояснила Иващенко. Также долг можно списать в ходе процедуры банкротства, при условии, что получится доказать, что вам правда нечем платить.
Ранее сообщалось, что средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Долги по коммунальным платежам и капремонту можно списать за истечением срока исковой давности, который составляет три года. Об этом заявила юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко. «Россияне могут списать долги за ЖКХ и капремонт за истечением срока исковой давности», — пишет «Прайм» со ссылкой на юриста. По словам Иващенко, по закону списывать долг можно только в исключительных случаях, иначе бы этим пользовались те, кто не хочет платить за жилье. Срок исковой давности прерывается, если должник признал задолженность, частично оплатил ее, а затем подал заявление об отсрочке долге. Должник не может списать долг в судебном порядке. Ему могут лишь списать его по решению суда или во внесудебном порядке, пояснила Иващенко. Также долг можно списать в ходе процедуры банкротства, при условии, что получится доказать, что вам правда нечем платить. Ранее сообщалось, что средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.