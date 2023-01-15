В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату ЖКХ

16 января 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова отметила, что тем самым семьи будут тратить 100 тысяч в год на необходимые товары Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год», — отметила Яна Лантратова в своем обращении к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, передают «Известия». Она напомнила, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги были увеличены 1 декабря 2022 года. Также, под словам Лантратовой, сейчас многие семьи тратят средства маткапитала на покупку жилья, однако так делают далеко не все. Политик указала, что изначально задача властей была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. По ее мнению, российские семьи должны иметь возможность тратить эти же 100 тысяч рублей на необходимые для них товары, например, на подгузники, игрушки, оплату секций. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил о том, что в России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Так, увеличится сумма маткапитала и единовременного пособия при рождении ребенка, к примеру, размер маткапитала на первого ребенка увеличится практически до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше прошлогодней суммы выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средства материнского капитала необходимо разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год», — отметила Яна Лантратова в своем обращении к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, передают «Известия». Она напомнила, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги были увеличены 1 декабря 2022 года. Также, под словам Лантратовой, сейчас многие семьи тратят средства маткапитала на покупку жилья, однако так делают далеко не все. Политик указала, что изначально задача властей была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. По ее мнению, российские семьи должны иметь возможность тратить эти же 100 тысяч рублей на необходимые для них товары, например, на подгузники, игрушки, оплату секций. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил о том, что в России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Так, увеличится сумма маткапитала и единовременного пособия при рождении ребенка, к примеру, размер маткапитала на первого ребенка увеличится практически до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше прошлогодней суммы выплаты.