Медведев раскрыл, почему Россия не проиграет Западу в украинском конфликте

Медведев: поражение ядерной державы в вооруженном конфликте приведет к ядерной войне
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев заявил, что поражение ядерной державы в конфликте может привести к ядерной войне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной, потому что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что главам стран НАТО «просто не приходит в голову», что поражение ядерной державы даже в обычном вооруженном конфликте может привести к ядерной войне. «А ведь это должно быть очевидно любому человеку», — заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что для мирных переговоров России и Украины необходимо признание референдумов о присоединении новых регионов к РФ на международном уровне. Также нужна выработка специальных международных норм, рассчитанных на международные отношения в будущем.

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Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной, потому что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что главам стран НАТО «просто не приходит в голову», что поражение ядерной державы даже в обычном вооруженном конфликте может привести к ядерной войне. «А ведь это должно быть очевидно любому человеку», — заключил политик. Ранее Медведев заявил, что для мирных переговоров России и Украины необходимо признание референдумов о присоединении новых регионов к РФ на международном уровне. Также нужна выработка специальных международных норм, рассчитанных на международные отношения в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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