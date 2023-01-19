Медведев раскрыл, почему Россия не проиграет Западу в украинском конфликте

Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной, потому что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что главам стран НАТО «просто не приходит в голову», что поражение ядерной державы даже в обычном вооруженном конфликте может привести к ядерной войне. «А ведь это должно быть очевидно любому человеку», — заключил политик.
Ранее Медведев заявил, что для мирных переговоров России и Украины необходимо признание референдумов о присоединении новых регионов к РФ на международном уровне. Также нужна выработка специальных международных норм, рассчитанных на международные отношения в будущем.
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Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной, потому что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что главам стран НАТО «просто не приходит в голову», что поражение ядерной державы даже в обычном вооруженном конфликте может привести к ядерной войне. «А ведь это должно быть очевидно любому человеку», — заключил политик. Ранее Медведев заявил, что для мирных переговоров России и Украины необходимо признание референдумов о присоединении новых регионов к РФ на международном уровне. Также нужна выработка специальных международных норм, рассчитанных на международные отношения в будущем.