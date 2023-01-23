Сенатор Долгов: новый ректор РАНХиГС улучшит подготовку кадров для российской политики

23 января 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Алексей Комиссаров (на фото) сменил на посту Владимира Мау Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Так как Алексей Комиссаров, назначенный и. о. ректора РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ), является гендиректором президентской платформы «Россия — страна возможностей», это интеграция лучшим образом скажется на подготовке новых кадров для российской политики. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов. «Очень органичное назначение, потому что Алексей прекрасно знает и как проректор, и как руководитель платформы „Россия-страна возможностей“, работу РАНХиГСа. По сути, и она, и академия — это одна большая инфраструктура подготовки управленческих кадров. Как известно, РАНХиГС с 2017 года, с самого начала создания платформы, был очень тесно связан с проектом „Россия-страна возможностей“. То есть многие победители, призеры конкурса „Лидеры России“ потом проходили дальше обучение по программам академии и высшей школы государственного управления РАНХиГСа. Поэтому, я считаю, что вот эта интеграция модулей обучения управленческих кадров на базе „Россия-страна возможностей“ и академии, сейчас пойдет еще более успешно, более динамично, и пойдет на пользу процессу подготовки кадров», — отметил Константин Долгов. По словам сенатора, личные качества Алексея Комиссарова также помогут в работе академии. «Лично знаю Алексея. Очень профессиональный человек. У него хороший опыт работы и на госслужбе, и в правительстве Москвы, и он внес большой вклад в то, чтобы запустить маховик работы Фонда развития промышленности. Мне кажется, он сам по себе еще человек такой — убежденный государственник и одновременно человек с очень креативным, инициативным мышлением. Поэтому, мне кажется, он привнесет такую очень хорошую новую, свежую струю в деятельность РАНХиГСа. Это то, что сейчас нужно», — добавил Долгов. Ранее пост ректора РАНХиГС занимал Владимир Мау. Но он был освобожден от этой должности по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности был назначен глава АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Комиссаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Так как Алексей Комиссаров, назначенный и. о. ректора РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ), является гендиректором президентской платформы «Россия — страна возможностей», это интеграция лучшим образом скажется на подготовке новых кадров для российской политики. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов. «Очень органичное назначение, потому что Алексей прекрасно знает и как проректор, и как руководитель платформы „Россия-страна возможностей“, работу РАНХиГСа. По сути, и она, и академия — это одна большая инфраструктура подготовки управленческих кадров. Как известно, РАНХиГС с 2017 года, с самого начала создания платформы, был очень тесно связан с проектом „Россия-страна возможностей“. То есть многие победители, призеры конкурса „Лидеры России“ потом проходили дальше обучение по программам академии и высшей школы государственного управления РАНХиГСа. Поэтому, я считаю, что вот эта интеграция модулей обучения управленческих кадров на базе „Россия-страна возможностей“ и академии, сейчас пойдет еще более успешно, более динамично, и пойдет на пользу процессу подготовки кадров», — отметил Константин Долгов. По словам сенатора, личные качества Алексея Комиссарова также помогут в работе академии. «Лично знаю Алексея. Очень профессиональный человек. У него хороший опыт работы и на госслужбе, и в правительстве Москвы, и он внес большой вклад в то, чтобы запустить маховик работы Фонда развития промышленности. Мне кажется, он сам по себе еще человек такой — убежденный государственник и одновременно человек с очень креативным, инициативным мышлением. Поэтому, мне кажется, он привнесет такую очень хорошую новую, свежую струю в деятельность РАНХиГСа. Это то, что сейчас нужно», — добавил Долгов. Ранее пост ректора РАНХиГС занимал Владимир Мау. Но он был освобожден от этой должности по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности был назначен глава АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Комиссаров.