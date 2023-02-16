Володин предложил заменить «прогнивший» Совет Европы

16 февраля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сказал, что ценности Совета Европы не могут объединить участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нужно создать новые организации вместо Совета Европы, который уже не актуален из-за прогнивших ценностей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодняшняя ситуация для нас совершенно очевидна: институты Совета Европы прогнили, сегодняшние ценности не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации и делать все для этого, чтобы принципы, которые мы с вами защищаем легли бы в основу работы и существования новой организации», — сказал Володин. Заявление опубликовано на сайте Госдумы . По его словам, к таким принципам относится уважение культуры, истории, языка и традиций, отсутствие двойных стандартов и вмешательства в дела других стран. Володин считает, что Совет Европы был актуален в условиях многополярного мира, а теперь международные институты деградируют и обслуживают только интересы США. Членство России было приостановлено Советом Европы после начала конфликта на Украине. После чего Россия решила разорвать договоры с организацией. Госдума одобрила соответствующий закон.

Нужно создать новые организации вместо Совета Европы, который уже не актуален из-за прогнивших ценностей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодняшняя ситуация для нас совершенно очевидна: институты Совета Европы прогнили, сегодняшние ценности не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации и делать все для этого, чтобы принципы, которые мы с вами защищаем легли бы в основу работы и существования новой организации», — сказал Володин. Заявление опубликовано на сайте Госдумы. По его словам, к таким принципам относится уважение культуры, истории, языка и традиций, отсутствие двойных стандартов и вмешательства в дела других стран. Володин считает, что Совет Европы был актуален в условиях многополярного мира, а теперь международные институты деградируют и обслуживают только интересы США. Членство России было приостановлено Советом Европы после начала конфликта на Украине. После чего Россия решила разорвать договоры с организацией. Госдума одобрила соответствующий закон.