Корреспондент URA.RU попал под массированный обстрел в центре Донецка. Видео

19 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

В центре Донецка зафиксирован прилет 10 снарядов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Донецка зафиксирован прилет не менее 10 снарядов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Прилетело не менее 10 снарядов в центр Донецка», — сообщил корреспондент. Он добавил, что помимо повреждений центрального рынка и нескольких зданий также пострадали люди, но о количестве погибших пока не сообщается. В центре города отсутствуют какие-либо военные объекты, заключил корреспондент. Ранее обстрелу ВСУ также подверглось село Гуево Курской области. В результате, один человек из бригады строителей, попавшей под обстрел, погиб.

В центре Донецка зафиксирован прилет не менее 10 снарядов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Прилетело не менее 10 снарядов в центр Донецка», — сообщил корреспондент. Он добавил, что помимо повреждений центрального рынка и нескольких зданий также пострадали люди, но о количестве погибших пока не сообщается. В центре города отсутствуют какие-либо военные объекты, заключил корреспондент. Ранее обстрелу ВСУ также подверглось село Гуево Курской области. В результате, один человек из бригады строителей, попавшей под обстрел, погиб.