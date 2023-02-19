В центре Донецка зафиксирован прилет 10 снарядов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Донецка зафиксирован прилет не менее 10 снарядов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Прилетело не менее 10 снарядов в центр Донецка», — сообщил корреспондент. Он добавил, что помимо повреждений центрального рынка и нескольких зданий также пострадали люди, но о количестве погибших пока не сообщается. В центре города отсутствуют какие-либо военные объекты, заключил корреспондент.
Ранее обстрелу ВСУ также подверглось село Гуево Курской области. В результате, один человек из бригады строителей, попавшей под обстрел, погиб.
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