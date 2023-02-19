19 февраля 2023

19FortyFive раскрыло истинное отношение Запада к Украине

19FortyFive: страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться
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Запад не прилагает усилий для вступления Украины в НАТО, заявил Дуг Бэндоу Фото:
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Страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. Об этом написал старший научный сотрудник Института Катона, специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive.

«США и европейские страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться, и до сих пор этого не верят. <…> Когда начался конфликт, ни один из членов НАТО не выступил за военные действия в защиту Украины», — указал Дуг Бэндоу в материале.

Автор статьи также отметил, что Запад не прилагает никаких усилий для вступления Киева в состав НАТО, несмотря на все дискуссии об обеспечении безопасности украинских территорий. «Статус Киева всегда имел и всегда будет иметь большее значение для России, чем для Америки и основной массы европейцев», — резюмировал автор.

В СМИ уже давно пишут об «истинном» отношении Запада к Украине. Так, немецкий журналист Габор Штайнгарт писал, что «США получают тройную прибыль» от продолжающихся военных действий благодаря прибыли американского военно-промышленного комплекса, передает RT. Также бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс описал отношение государств к конфликту, заявив, что страны Запада «делят шкуру неубитого медведя», напоминает Life.

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Страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. Об этом написал старший научный сотрудник Института Катона, специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive. «США и европейские страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться, и до сих пор этого не верят. <…> Когда начался конфликт, ни один из членов НАТО не выступил за военные действия в защиту Украины», — указал Дуг Бэндоу в материале. Автор статьи также отметил, что Запад не прилагает никаких усилий для вступления Киева в состав НАТО, несмотря на все дискуссии об обеспечении безопасности украинских территорий. «Статус Киева всегда имел и всегда будет иметь большее значение для России, чем для Америки и основной массы европейцев», — резюмировал автор. В СМИ уже давно пишут об «истинном» отношении Запада к Украине. Так, немецкий журналист Габор Штайнгарт писал, что «США получают тройную прибыль» от продолжающихся военных действий благодаря прибыли американского военно-промышленного комплекса, передает RT. Также бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс описал отношение государств к конфликту, заявив, что страны Запада «делят шкуру неубитого медведя», напоминает Life.
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