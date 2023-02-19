19FortyFive раскрыло истинное отношение Запада к Украине

19FortyFive: страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться

20 февраля 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Запад не прилагает усилий для вступления Украины в НАТО, заявил Дуг Бэндоу Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. Об этом написал старший научный сотрудник Института Катона, специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive. «США и европейские страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться, и до сих пор этого не верят. <…> Когда начался конфликт, ни один из членов НАТО не выступил за военные действия в защиту Украины», — указал Дуг Бэндоу в материале . Автор статьи также отметил, что Запад не прилагает никаких усилий для вступления Киева в состав НАТО, несмотря на все дискуссии об обеспечении безопасности украинских территорий. «Статус Киева всегда имел и всегда будет иметь большее значение для России, чем для Америки и основной массы европейцев», — резюмировал автор. В СМИ уже давно пишут об «истинном» отношении Запада к Украине. Так, немецкий журналист Габор Штайнгарт писал, что «США получают тройную прибыль» от продолжающихся военных действий благодаря прибыли американского военно-промышленного комплекса, передает RT. Также бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс описал отношение государств к конфликту, заявив, что страны Запада «делят шкуру неубитого медведя», напоминает Life .

Страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. Об этом написал старший научный сотрудник Института Катона, специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive. «США и европейские страны никогда не верили, что за Украину стоит бороться, и до сих пор этого не верят. <…> Когда начался конфликт, ни один из членов НАТО не выступил за военные действия в защиту Украины», — указал Дуг Бэндоу в материале. Автор статьи также отметил, что Запад не прилагает никаких усилий для вступления Киева в состав НАТО, несмотря на все дискуссии об обеспечении безопасности украинских территорий. «Статус Киева всегда имел и всегда будет иметь большее значение для России, чем для Америки и основной массы европейцев», — резюмировал автор. В СМИ уже давно пишут об «истинном» отношении Запада к Украине. Так, немецкий журналист Габор Штайнгарт писал, что «США получают тройную прибыль» от продолжающихся военных действий благодаря прибыли американского военно-промышленного комплекса, передает RT. Также бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс описал отношение государств к конфликту, заявив, что страны Запада «делят шкуру неубитого медведя», напоминает Life.