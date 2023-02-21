Американский военный написал, что желает обнять Путина после его слов, сказанных в послании Федеральному Собранию. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте.
«Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата», — написал в Twitter Нокстис Дрейвен, ветеран боевых действий, ботаник и писатель, освещающий культуру и политику. Он также отметил, что западные лидеры и СМИ постоянно лгут своему народу: «Только живя в Америке, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин».
В понедельник Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Президент Российской Федерации обвинил Запад в подначивании националистов к террористическим действиям на востоке Украины.
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