Американский военный захотел обнять Путина после его послания Федеральному Собранию

21 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обвинил во лжи о мире в Донбассе западных лидеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский военный написал, что желает обнять Путина после его слов, сказанных в послании Федеральному Собранию. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. «Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата», — написал в Twitter Нокстис Дрейвен, ветеран боевых действий, ботаник и писатель, освещающий культуру и политику. Он также отметил, что западные лидеры и СМИ постоянно лгут своему народу: «Только живя в Америке, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин». В понедельник Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Президент Российской Федерации обвинил Запад в подначивании националистов к террористическим действиям на востоке Украины.

Американский военный написал, что желает обнять Путина после его слов, сказанных в послании Федеральному Собранию. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. «Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту Путину, я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата», — написал в Twitter Нокстис Дрейвен, ветеран боевых действий, ботаник и писатель, освещающий культуру и политику. Он также отметил, что западные лидеры и СМИ постоянно лгут своему народу: «Только живя в Америке, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин». В понедельник Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Президент Российской Федерации обвинил Запад в подначивании националистов к террористическим действиям на востоке Украины.