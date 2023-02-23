WP: Россия получает выгоду от мирового разочарования в США

23 февраля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине выявил раскол США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для России выгодно мировое разочарование в США, так как Москва пытается подружиться с южными странами. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Россия извлекает выгоду из разочарования в Соединенных Штатах, чтобы завоевать симпатии на Глобальном Юге. Конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Существует множество свидетельств того, что попытка изолировать [президента РФ Владимира] Путина потерпела неудачу, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран», — передает The Washington Post. На прошлой неделе Индия сообщила об увеличении торговли с Россией на 400% после начала конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель пообщался с лидерами девяти стран Африки и Южного Востока, в том числе Южной Африки, отмечает издание. Глава МИД Южной Африки Наледи Пандор назвала Россию прекрасным другом своей страны. Западные страны осудили Россию за действия на Украине и поддержали Киев. Президент РФ Владимир Пугин отмечал, что у России много друзей. Ее поддерживают около половины государств мира, заявляли жители Британии.

Для России выгодно мировое разочарование в США, так как Москва пытается подружиться с южными странами. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Россия извлекает выгоду из разочарования в Соединенных Штатах, чтобы завоевать симпатии на Глобальном Юге. Конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Существует множество свидетельств того, что попытка изолировать [президента РФ Владимира] Путина потерпела неудачу, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран», — передает The Washington Post. На прошлой неделе Индия сообщила об увеличении торговли с Россией на 400% после начала конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель пообщался с лидерами девяти стран Африки и Южного Востока, в том числе Южной Африки, отмечает издание. Глава МИД Южной Африки Наледи Пандор назвала Россию прекрасным другом своей страны. Западные страны осудили Россию за действия на Украине и поддержали Киев. Президент РФ Владимир Пугин отмечал, что у России много друзей. Ее поддерживают около половины государств мира, заявляли жители Британии.