Для России выгодно мировое разочарование в США, так как Москва пытается подружиться с южными странами. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Россия извлекает выгоду из разочарования в Соединенных Штатах, чтобы завоевать симпатии на Глобальном Юге. Конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Существует множество свидетельств того, что попытка изолировать [президента РФ Владимира] Путина потерпела неудачу, и не только среди союзников России, от которых можно было ожидать поддержки Москвы, таких как Китай и Иран», — передает The Washington Post.
На прошлой неделе Индия сообщила об увеличении торговли с Россией на 400% после начала конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров за последние шесть недель пообщался с лидерами девяти стран Африки и Южного Востока, в том числе Южной Африки, отмечает издание. Глава МИД Южной Африки Наледи Пандор назвала Россию прекрасным другом своей страны.
Западные страны осудили Россию за действия на Украине и поддержали Киев. Президент РФ Владимир Пугин отмечал, что у России много друзей. Ее поддерживают около половины государств мира, заявляли жители Британии.
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