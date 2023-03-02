«Известия»: Россия начнет серийный выпуск гражданских беспилотников 03 марта 2023 в 05:41 Размер текста - 17 + В России готовят программу выпуска гражданских дронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Российской Федерации готовится программа выпуска беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Программа выпуска будет сформирована до первого апреля, сообщают «Известия». «Правительство России к апрелю определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники, предварительный спрос только на тяжелые дроны составляет более одной тысячи единиц. Для финансирования программы планируется использование средств госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти», — со ссылкой на собственный источник передают «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что Китай может быть готов отправить в Россию сотни беспилотных летательных аппаратов, дроны предназначаются для использования в военных целях. Гражданские дроны широко используются для доставки грузов и посылок. В Российской Федерации готовится программа выпуска беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Программа выпуска будет сформирована до первого апреля, сообщают «Известия». «Правительство России к апрелю определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники, предварительный спрос только на тяжелые дроны составляет более одной тысячи единиц. Для финансирования программы планируется использование средств госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти», — со ссылкой на собственный источник передают «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что Китай может быть готов отправить в Россию сотни беспилотных летательных аппаратов, дроны предназначаются для использования в военных целях. Гражданские дроны широко используются для доставки грузов и посылок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям