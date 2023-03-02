02 марта 2023

«Известия»: Россия начнет серийный выпуск гражданских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Инновационный кластер
В России готовят программу выпуска гражданских дронов Фото:

В Российской Федерации готовится программа выпуска беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Программа выпуска будет сформирована до первого апреля, сообщают «Известия».

«Правительство России к апрелю определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники, предварительный спрос только на тяжелые дроны составляет более одной тысячи единиц. Для финансирования программы планируется использование средств госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти», — со ссылкой на собственный источник передают «Известия».

Ранее URA.RU рассказало, что Китай может быть готов отправить в Россию сотни беспилотных летательных аппаратов, дроны предназначаются для использования в военных целях. Гражданские дроны широко используются для доставки грузов и посылок.

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В Российской Федерации готовится программа выпуска беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Программа выпуска будет сформирована до первого апреля, сообщают «Известия». «Правительство России к апрелю определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники, предварительный спрос только на тяжелые дроны составляет более одной тысячи единиц. Для финансирования программы планируется использование средств госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти», — со ссылкой на собственный источник передают «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что Китай может быть готов отправить в Россию сотни беспилотных летательных аппаратов, дроны предназначаются для использования в военных целях. Гражданские дроны широко используются для доставки грузов и посылок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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