«Известия»: Россия начнет серийный выпуск гражданских беспилотников

В Российской Федерации готовится программа выпуска беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Программа выпуска будет сформирована до первого апреля, сообщают «Известия».
«Правительство России к апрелю определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники, предварительный спрос только на тяжелые дроны составляет более одной тысячи единиц. Для финансирования программы планируется использование средств госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти», — со ссылкой на собственный источник передают «Известия».
Ранее URA.RU рассказало, что Китай может быть готов отправить в Россию сотни беспилотных летательных аппаратов, дроны предназначаются для использования в военных целях. Гражданские дроны широко используются для доставки грузов и посылок.
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