Эксперты назвали полезные для здоровья подарки женщинам на 8 марта

Фитнес-тренер: спортивные принадлежности являются хорошим подарком на 8 марта

05 марта 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Спортивные принадлежности являются отличным подарком девушке на 8 марта, заявили эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU В качестве подарка на 8 марта хорошо подойдут коврик для йоги, фитнес-резинка или гантели. Также девушкам могут пригодиться умные весы. О том, какие полезные для здоровья подарки можно приготовить к Международному женскому дню, рассказали эксперты в области фитнеса и диетологии. «Физическая активность — это всегда хорошо. Необязательно идти в зал, можно заниматься и дома. А если вы подарите необходимые аксессуары для спорта, это станет отличной мотивацией. Начинающим пригодятся фитнес-резинки, гантели и коврик», — сказал фитнес-тренер Руслан Акимов для интернет-издания «Подмосковье сегодня». Также хорошим подарком тренер назвал фитнес-браслет, отслеживающий уровень давления и различные спортивные показатели. По словам диетолога Евгении Пеговой, многие женщины «озабочены похудением» с приходом весны. Поэтому она предложила в качестве подарка умные весы. Они показывают не только вес, но и процент мышечной массы, жира и воды в организме. Ранее в беседе с URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace рассказали, что мужчины подарят своим женщинам на 8 марта. По их данным, подарками будут косметика, утюги, фены, вафельницы и фритюрницы. К такому выводу они пришли, отметив резкий рост продаж этих товаров в интернет-магазине Wildberries.

В качестве подарка на 8 марта хорошо подойдут коврик для йоги, фитнес-резинка или гантели. Также девушкам могут пригодиться умные весы. О том, какие полезные для здоровья подарки можно приготовить к Международному женскому дню, рассказали эксперты в области фитнеса и диетологии. «Физическая активность — это всегда хорошо. Необязательно идти в зал, можно заниматься и дома. А если вы подарите необходимые аксессуары для спорта, это станет отличной мотивацией. Начинающим пригодятся фитнес-резинки, гантели и коврик», — сказал фитнес-тренер Руслан Акимов для интернет-издания «Подмосковье сегодня». Также хорошим подарком тренер назвал фитнес-браслет, отслеживающий уровень давления и различные спортивные показатели. По словам диетолога Евгении Пеговой, многие женщины «озабочены похудением» с приходом весны. Поэтому она предложила в качестве подарка умные весы. Они показывают не только вес, но и процент мышечной массы, жира и воды в организме. Ранее в беседе с URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace рассказали, что мужчины подарят своим женщинам на 8 марта. По их данным, подарками будут косметика, утюги, фены, вафельницы и фритюрницы. К такому выводу они пришли, отметив резкий рост продаж этих товаров в интернет-магазине Wildberries.