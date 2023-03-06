Глава СНБО Украины раскрыл, когда Киев начал готовиться к конфликту с РФ

Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского и главы российского государства Владимира Путина в декабре 2019 года. Об этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам [конфликту с РФ] после декабря 2019 года», — сказал Алексей Данилов в эфире «24 телеканала». Он уточнил, что тогда произошла встреча между главами государств. По его мнению, Украина не достигла бы тех успехов, которые имеет, если бы не начала готовиться заранее.
Ранее Данилов пообещал уничтожить Россию к лету. По его мнению, победу приблизят украинские военные, обученные на Западе.
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Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского и главы российского государства Владимира Путина в декабре 2019 года. Об этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам [конфликту с РФ] после декабря 2019 года», — сказал Алексей Данилов в эфире «24 телеканала». Он уточнил, что тогда произошла встреча между главами государств. По его мнению, Украина не достигла бы тех успехов, которые имеет, если бы не начала готовиться заранее. Ранее Данилов пообещал уничтожить Россию к лету. По его мнению, победу приблизят украинские военные, обученные на Западе.