09 марта 2023

Захарова назвала популярную в США стратегию ведения войны

Захарова: США считают допустимым массовое убийство, если это даст быстрый военный эффект
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова припомнила американцам бомбардировки мирных жителей Фото:

Популярной в США стратегией ведения войны являются массовые убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о годовщине бомбардировки Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Она отметила, что для Штатов убийство населения считается допустимым, если это устрашит врага.

«Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства, фактически геноцид советского населения», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она назвала бомбардировки Токио актом устрашения и мести. Также Захарова отметила, что за подобные преступления должно последовать наказание, основанное на праве.

Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо являются некомпетентными политиками. По ее словам, исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Популярной в США стратегией ведения войны являются массовые убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о годовщине бомбардировки Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Она отметила, что для Штатов убийство населения считается допустимым, если это устрашит врага. «Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства, фактически геноцид советского населения», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она назвала бомбардировки Токио актом устрашения и мести. Также Захарова отметила, что за подобные преступления должно последовать наказание, основанное на праве. Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо являются некомпетентными политиками. По ее словам, исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...