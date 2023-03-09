Захарова назвала популярную в США стратегию ведения войны

Популярной в США стратегией ведения войны являются массовые убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о годовщине бомбардировки Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Она отметила, что для Штатов убийство населения считается допустимым, если это устрашит врага.
«Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства, фактически геноцид советского населения», — написала Захарова в своем
Она назвала бомбардировки Токио актом устрашения и мести. Также Захарова отметила, что за подобные преступления должно последовать наказание, основанное на праве.
Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо являются некомпетентными политиками. По ее словам, исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус.
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