Захарова назвала популярную в США стратегию ведения войны

Захарова: США считают допустимым массовое убийство, если это даст быстрый военный эффект

10 марта 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Захарова припомнила американцам бомбардировки мирных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Популярной в США стратегией ведения войны являются массовые убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о годовщине бомбардировки Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Она отметила, что для Штатов убийство населения считается допустимым, если это устрашит врага. «Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства, фактически геноцид советского населения», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она назвала бомбардировки Токио актом устрашения и мести. Также Захарова отметила, что за подобные преступления должно последовать наказание, основанное на праве. Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо являются некомпетентными политиками. По ее словам, исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус.

Популярной в США стратегией ведения войны являются массовые убийства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив о годовщине бомбардировки Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 года. Она отметила, что для Штатов убийство населения считается допустимым, если это устрашит врага. «Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства, фактически геноцид советского населения», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она назвала бомбардировки Токио актом устрашения и мести. Также Захарова отметила, что за подобные преступления должно последовать наказание, основанное на праве. Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо являются некомпетентными политиками. По ее словам, исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус.