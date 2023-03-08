Захарова объяснила, почему Запад ведет агрессивную политику против России

Захарова: Запад ведет антироссийскую политику из-за тотальной безграмотности

Мария Захарова отметила, что на Западе разучились соблюдать основы дипломатии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Россия пытается сохранить отношения с Западом, но партнеры либо не хотят идти навстречу и придерживаться принципов дипломатии, либо они некомпетентные политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему Россия все еще сохраняет дипломатические отношения с Западом.

«Мы констатировали, что [антироссийская политика подразумевает] либо отказ от дипломатии на Западе, либо абсолютную потерю квалификации — неумение или нежелание, либо тотальную безграмотность, незнание азов дипломатии», — заявила Мария Захарова в шоу «Дайте сказать» на YouTube. Она добавила, что исторический опыт показывает, что как бы государства не ссорились, все равно нужно договариваться и искать консенсус. Однако тому мешает ложное ощущение собственной исключительности, которое страны Запада самопровозгласили.

Тем не менее, подчеркивает представитель МИД, Россия должна развивать политику во всех направлениях. «Там, где есть возможность развивать отношения взаимовыгодно, там мы и развиваем их. Там, где это не приносит результата — мы этого не делаем. Например, как с Западом. Смысл биться в закрытую дверь? Наверное, что-то должно измениться у них», — резюмировала Мария Захарова.

Отношения России и стран Запада заметно ухудшились после начала спецоперации по денацификации Украины. США и страны Евросоюза активно начали вводить санкции против РФ, а также создавать препятствия для дипломатического сотрудничества. Например, в январе МИД Латвии понизило уровень дипломатических отношений с РФ. В феврале президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что это стало закономерным ответом политике США.