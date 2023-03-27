Экс-советник президента Кучмы высмеял «воинственные» заявления Зеленского

28 марта 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

По словам политолога, Владимиру Зеленскому нечем воевать Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский любит делать «воинственные» заявления, но при этом ему нечем воевать. Об этом заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин. «Он говорит: будем воевать. Но он сам сказал, что нечем. Заявил японцам, что наступления не будет из-за недостаточных объемов оружия», — заявил Соскин. Его слова приводит издание «Политнавигатор». Политолог отметил, что у России «в разы больше» техники и оружия, чем у Украины. «Путин ему сейчас ответил — на твои 400 с чем-то танков, которые тебе дадут, РФ сделает еще 600 танков. На самолеты — в разы больше, на боеприпасы тоже», — подчеркнул Соскин. Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские граждане должны поднять бунт против Владимира Зеленского, если недовольны его политикой. Пехотинец считает, что Украина должна бороться за свою свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский любит делать «воинственные» заявления, но при этом ему нечем воевать. Об этом заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин. «Он говорит: будем воевать. Но он сам сказал, что нечем. Заявил японцам, что наступления не будет из-за недостаточных объемов оружия», — заявил Соскин. Его слова приводит издание «Политнавигатор». Политолог отметил, что у России «в разы больше» техники и оружия, чем у Украины. «Путин ему сейчас ответил — на твои 400 с чем-то танков, которые тебе дадут, РФ сделает еще 600 танков. На самолеты — в разы больше, на боеприпасы тоже», — подчеркнул Соскин. Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинские граждане должны поднять бунт против Владимира Зеленского, если недовольны его политикой. Пехотинец считает, что Украина должна бороться за свою свободу.