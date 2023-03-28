Марочко: ВСУ активизировали работу беспилотников на луганском направлении

28 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

ВСУ увеличили частоту использования БПЛА, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно использовать БПЛА различных модификаций на луганском направлении, увеличив частоту использования в 2-3 раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зоне ответственности Второго Армейского Корпуса МО РФ (на луганском направлении — прим. URA.RU) противник кратно увеличил использование БПЛА», — цитирует слова Марочко РИА Новости. Подполковник объяснил частое использование дронов ВСУ благоприятными погодными условиями и западными поставками беспилотников. Таким образом, ВСУ начали запускать БПЛА в 2-3 раза чаще. Он добавил, что ВСУ используют как малые беспилотники, так и большие гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы для последующего сброса с БПЛА. Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российская группировка сбила три БПЛА, передает RT. Он уточнил, что беспилотники использовались для разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно использовать БПЛА различных модификаций на луганском направлении, увеличив частоту использования в 2-3 раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зоне ответственности Второго Армейского Корпуса МО РФ (на луганском направлении — прим. URA.RU) противник кратно увеличил использование БПЛА», — цитирует слова Марочко РИА Новости. Подполковник объяснил частое использование дронов ВСУ благоприятными погодными условиями и западными поставками беспилотников. Таким образом, ВСУ начали запускать БПЛА в 2-3 раза чаще. Он добавил, что ВСУ используют как малые беспилотники, так и большие гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы для последующего сброса с БПЛА. Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российская группировка сбила три БПЛА, передает RT. Он уточнил, что беспилотники использовались для разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении.