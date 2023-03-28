Марочко: ВСУ активизировали работу беспилотников на луганском направлении

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ВСУ увеличили частоту использования БПЛА, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно использовать БПЛА различных модификаций на луганском направлении, увеличив частоту использования в 2-3 раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В зоне ответственности Второго Армейского Корпуса МО РФ (на луганском направлении — прим. URA.RU) противник кратно увеличил использование БПЛА», — цитирует слова Марочко РИА Новости. Подполковник объяснил частое использование дронов ВСУ благоприятными погодными условиями и западными поставками беспилотников. Таким образом, ВСУ начали запускать БПЛА в 2-3 раза чаще. Он добавил, что ВСУ используют как малые беспилотники, так и большие гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы для последующего сброса с БПЛА.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российская группировка сбила три БПЛА, передает RT. Он уточнил, что беспилотники использовались для разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно использовать БПЛА различных модификаций на луганском направлении, увеличив частоту использования в 2-3 раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В зоне ответственности Второго Армейского Корпуса МО РФ (на луганском направлении — прим. URA.RU) противник кратно увеличил использование БПЛА», — цитирует слова Марочко РИА Новости. Подполковник объяснил частое использование дронов ВСУ благоприятными погодными условиями и западными поставками беспилотников. Таким образом, ВСУ начали запускать БПЛА в 2-3 раза чаще. Он добавил, что ВСУ используют как малые беспилотники, так и большие гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы для последующего сброса с БПЛА. Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российская группировка сбила три БПЛА, передает RT. Он уточнил, что беспилотники использовались для разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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