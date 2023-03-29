Командир «Ахмата» заявил о последнем наступлении украинской армии

29 марта 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Украина не имеет резервов в живой силе, заявил Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать последним, так как Украина уже сейчас столкнулась с дефицитом живой силы. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Возможное контрнаступление станет последним заходом для Украины», — передает слова Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что украинское государство больше не может предоставить своей армии свежие пополнения живой силы. Что касается поставок западной военной техники, то вооружение на данный момент находится на западной Украине и еще не доставлено на передовую, заключил Алаудинов. Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма.

Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать последним, так как Украина уже сейчас столкнулась с дефицитом живой силы. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Возможное контрнаступление станет последним заходом для Украины», — передает слова Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что украинское государство больше не может предоставить своей армии свежие пополнения живой силы. Что касается поставок западной военной техники, то вооружение на данный момент находится на западной Украине и еще не доставлено на передовую, заключил Алаудинов. Украина планирует провести весеннее наступление и ожидает западную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что контрнаступление на Россию предполагает захват Крыма.