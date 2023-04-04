Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство вооружений и боеприпасов для Украины

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Украина нуждается в дополнительной военной помощи, следует из слов Йенса Столтенберга Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Производство вооружений и боеприпасов среди стран НАТО следует увеличить для помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

«Мы должны выполнять свои обязательства по подготовке военных и по тяжелому вооружению, продолжать наращивать производство вооружений и боеприпасов», — заявил Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи. В заседании участие принимает также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Столтенберг отметил, что Украина получила от стран НАТО военную помощь на сумму более 65 миллиардов евро. Он заявил, что странам-участницам альянса следует также продолжать оказывать невоенную помощь Киеву.

С 2017 года заседание комиссии Украина-НАТО проходит на уровне министерств. Предыдущие встречи блокировала Венгрия. Встречу 4 апреля утвердил лично генсек НАТО. Впервые встреча за четыре года прошла на уровне глав МИД.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина нуждается в новых поставках вооружения. Он отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступательной операции. 4 апреля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стали наносить частые удары Мелитополю. По его словам, это связано с прощупыванием почвы для наступления, сообщает RT.

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Производство вооружений и боеприпасов среди стран НАТО следует увеличить для помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. «Мы должны выполнять свои обязательства по подготовке военных и по тяжелому вооружению, продолжать наращивать производство вооружений и боеприпасов», — заявил Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи. В заседании участие принимает также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Столтенберг отметил, что Украина получила от стран НАТО военную помощь на сумму более 65 миллиардов евро. Он заявил, что странам-участницам альянса следует также продолжать оказывать невоенную помощь Киеву. С 2017 года заседание комиссии Украина-НАТО проходит на уровне министерств. Предыдущие встречи блокировала Венгрия. Встречу 4 апреля утвердил лично генсек НАТО. Впервые встреча за четыре года прошла на уровне глав МИД. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина нуждается в новых поставках вооружения. Он отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступательной операции. 4 апреля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ стали наносить частые удары Мелитополю. По его словам, это связано с прощупыванием почвы для наступления, сообщает RT.
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