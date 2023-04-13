Минобороны: РФ экстренно подняла истребитель из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Военно-воздушными силами (ВВС) России был экстренно поднят в воздух истребитель МиГ-29 из-за приближения к границам самолета-разведчика из Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель. <…> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — сообщило Минобороны в своем
В ведомстве уточнили, что российский МиГ-29 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем. После того, как иностранный разведчик отдалился от российской границы, истребитель РФ вернулся на аэродром. «Нарушения государственной границы не допущено», — заключили в министерстве.
Ранее стало известно, что ВВС России перехватили немецкий патрульный самолет над Балтийским морем. Из-за этого в воздух был поднят российский Су-27, передает RT.
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