Минобороны: РФ экстренно подняла истребитель из-за самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем 13 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 + МиГ-29 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-воздушными силами (ВВС) России был экстренно поднят в воздух истребитель МиГ-29 из-за приближения к границам самолета-разведчика из Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель. <…> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале . В ведомстве уточнили, что российский МиГ-29 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем. После того, как иностранный разведчик отдалился от российской границы, истребитель РФ вернулся на аэродром. «Нарушения государственной границы не допущено», — заключили в министерстве. Ранее стало известно, что ВВС России перехватили немецкий патрульный самолет над Балтийским морем. Из-за этого в воздух был поднят российский Су-27, передает RT. Военно-воздушными силами (ВВС) России был экстренно поднят в воздух истребитель МиГ-29 из-за приближения к границам самолета-разведчика из Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель. <…> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве уточнили, что российский МиГ-29 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем. После того, как иностранный разведчик отдалился от российской границы, истребитель РФ вернулся на аэродром. «Нарушения государственной границы не допущено», — заключили в министерстве. Ранее стало известно, что ВВС России перехватили немецкий патрульный самолет над Балтийским морем. Из-за этого в воздух был поднят российский Су-27, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям