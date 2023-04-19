В Иркутске рядового отправили на пять лет в колонию за уклонение от службы

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Солдата приговорили к пяти годам колонии за неявку на службу
Солдата приговорили к пяти годам колонии за неявку на службу Фото:

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам колонии общего режима за уклонение от военной службы. В прошлом году солдат без уважительных причин не явился на службу к установленному времени.

«Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет», — сообщили в telegram-канале 2-го окружного военного суда.

Уточняется, что военный 24 сентября 2022 года без уважительной причины не явился на службу к указанному времени, желая отдохнуть от воинских обязанностей. Пока что приговор в законную силу не вступил, подчеркнули в суде.

Ранее на жителя Тюменской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. В пресс-службе судебной системы региона в беседе с URA.RU заявили, что призывник неоднократно не являлся в военный комиссариат по повестке. Также сообщалось, что Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы ефрейтора Марселя Кандарова, который не являлся на место службы, чтобы не участвовать в спецоперации, пишет РАПСИ.

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Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам колонии общего режима за уклонение от военной службы. В прошлом году солдат без уважительных причин не явился на службу к установленному времени. «Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет», — сообщили в telegram-канале 2-го окружного военного суда. Уточняется, что военный 24 сентября 2022 года без уважительной причины не явился на службу к указанному времени, желая отдохнуть от воинских обязанностей. Пока что приговор в законную силу не вступил, подчеркнули в суде. Ранее на жителя Тюменской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. В пресс-службе судебной системы региона в беседе с URA.RU заявили, что призывник неоднократно не являлся в военный комиссариат по повестке. Также сообщалось, что Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы ефрейтора Марселя Кандарова, который не являлся на место службы, чтобы не участвовать в спецоперации, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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