В Иркутске рядового отправили на пять лет в колонию за уклонение от службы

Солдата приговорили к пяти годам колонии за неявку на службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам колонии общего режима за уклонение от военной службы. В прошлом году солдат без уважительных причин не явился на службу к установленному времени.

«Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Денису Куренкову. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет», — сообщили в telegram-канале 2-го окружного военного суда.

Уточняется, что военный 24 сентября 2022 года без уважительной причины не явился на службу к указанному времени, желая отдохнуть от воинских обязанностей. Пока что приговор в законную силу не вступил, подчеркнули в суде.

Ранее на жителя Тюменской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. В пресс-службе судебной системы региона в беседе с URA.RU заявили, что призывник неоднократно не являлся в военный комиссариат по повестке. Также сообщалось, что Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы ефрейтора Марселя Кандарова, который не являлся на место службы, чтобы не участвовать в спецоперации, пишет РАПСИ.