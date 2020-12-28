В МЧС раскрыли детали поиска пропавших моряков в Баренцевом море

Мороз и высокие волны осложняют поиски экипажа затонувшего рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом сообщили в МЧС России.
«Применение авиации Северного флота для поиска в районе затопления траулера осложняется неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает четырех метров, температура воздуха около -20 градусов», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства. Моряков разыскивают сотрудники Морского спасательного координационного центра и Северно-западного авиационного поисково-спасательного отряда. Из 19 человек, которые находились на борту, двое были спасены. Также найдено тело одного из погибших — капитана мурманского порта Эдуарда Безукладова, пишет RT.
Крушение траулера «Онега» произошло утром 28 декабря в Архангельской области, недалеко от Новой земли. Сигнал от аварийного буя судна зафиксировала международная спутниковая поисково-спасательная система. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.
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