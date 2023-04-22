Экс-депутат из Харькова: Украина пытается подавить область, желающую присоединиться к России

Украинский экс-депутат Кеворкян: власти Харькова боятся пророссийских митингов

23 апреля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Власти Харьковской области боятся массового скопления людей и пророссийских настроений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы избежать возможных пророссийских митингов, власти Харьковской области отменили в регионе практически все концерты и спектакли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель telegram-канала «Украина.ру», экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Эта информация харьковского агентства Status Quo, которое вполне официальное. То есть это можно рассматривать как данность. Формально это диктуется некими мерами безопасности, когда в приграничном городе стараются избежать большого скопления людей, чтобы они не стали жертвами, например, ракетных ударов. Но, учитывая, что российская армия не бьет по жилым домам, тем более театрам или концертным площадкам, а прилеты в основном связаны с промышленной зоной и размещенным в ней военным производством, то, скорее всего, все-таки подразумевается некая подспудная мысль. Я могу предположить, что власти стараются избежать скопления людей, поскольку оно может стать катализатором неких беспорядков, каких-то проявлений недовольства, какого-то общественного негодования», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета напомнил, что жители Харьковской области находятся сейчас в непростом экономическом положении. «В городе очень тяжелая жизнь, практически остановлено все производство, разрушен мелкий бизнес. Если раньше Харьков, находясь на границе с Россией, во многом жил с торговли и с транзита, то сейчас, находясь в зоне боевых действий и в отрезанном положении от своего традиционного рынка сбыта, люди выживают очень тяжело. Гуманитарная помощь, которая иногда доходит, разворовывается властями. По этому поводу недавно в Харьковской областной администрации была целая серия обысков. Город традиционно считается неблагонадежным и с сильными пророссийскими настроениями. Практически каждый день приходят известия о задержаниях тех или иных инакомыслящих людей, которые, по уверениям власти, сотрудничают с российской разведкой либо просто симпатизируют РФ. Ну и, в-третьих, неэффективное управление городом может пробудить негодование даже у самого далекого от политики человека», — добавил Кеворкян. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что Харьков может оказаться под контролем России без активного сопротивления ВСУ. Для этого нужно дождаться исчерпания потенциала помощи Запада Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать возможных пророссийских митингов, власти Харьковской области отменили в регионе практически все концерты и спектакли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель telegram-канала «Украина.ру», экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Эта информация харьковского агентства Status Quo, которое вполне официальное. То есть это можно рассматривать как данность. Формально это диктуется некими мерами безопасности, когда в приграничном городе стараются избежать большого скопления людей, чтобы они не стали жертвами, например, ракетных ударов. Но, учитывая, что российская армия не бьет по жилым домам, тем более театрам или концертным площадкам, а прилеты в основном связаны с промышленной зоной и размещенным в ней военным производством, то, скорее всего, все-таки подразумевается некая подспудная мысль. Я могу предположить, что власти стараются избежать скопления людей, поскольку оно может стать катализатором неких беспорядков, каких-то проявлений недовольства, какого-то общественного негодования», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета напомнил, что жители Харьковской области находятся сейчас в непростом экономическом положении. «В городе очень тяжелая жизнь, практически остановлено все производство, разрушен мелкий бизнес. Если раньше Харьков, находясь на границе с Россией, во многом жил с торговли и с транзита, то сейчас, находясь в зоне боевых действий и в отрезанном положении от своего традиционного рынка сбыта, люди выживают очень тяжело. Гуманитарная помощь, которая иногда доходит, разворовывается властями. По этому поводу недавно в Харьковской областной администрации была целая серия обысков. Город традиционно считается неблагонадежным и с сильными пророссийскими настроениями. Практически каждый день приходят известия о задержаниях тех или иных инакомыслящих людей, которые, по уверениям власти, сотрудничают с российской разведкой либо просто симпатизируют РФ. Ну и, в-третьих, неэффективное управление городом может пробудить негодование даже у самого далекого от политики человека», — добавил Кеворкян. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что Харьков может оказаться под контролем России без активного сопротивления ВСУ. Для этого нужно дождаться исчерпания потенциала помощи Запада Украине.