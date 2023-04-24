24 апреля 2023

Президент Венесуэлы назвал выступление Лаврова «призывом к новому человечеству»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров озвучил настроения всего человечества, считает президент Венесуэлы Фото:

Выступление главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН назвали «призывом к новому человечеству и к концу империализма», который выражает настроения всего мира. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма. И выражает общее для человечества ощущение», — заявил Мадуро в эфире телепрограммы Con Maduro+.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщили в МИД РФ. В ходе заседания Совета безопасности ООН глава МИД заявил, что у США нет права говорить за весь мир.

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Выступление главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН назвали «призывом к новому человечеству и к концу империализма», который выражает настроения всего мира. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма. И выражает общее для человечества ощущение», — заявил Мадуро в эфире телепрограммы Con Maduro+. Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщили в МИД РФ. В ходе заседания Совета безопасности ООН глава МИД заявил, что у США нет права говорить за весь мир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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