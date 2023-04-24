Президент Венесуэлы назвал выступление Лаврова «призывом к новому человечеству»

Выступление главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН назвали «призывом к новому человечеству и к концу империализма», который выражает настроения всего мира. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма. И выражает общее для человечества ощущение», — заявил Мадуро в эфире телепрограммы
Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщили в МИД РФ. В ходе заседания Совета безопасности ООН глава МИД заявил, что у США нет права говорить за весь мир.
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