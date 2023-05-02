Посол Киева в Лондоне признал, что на Западе остывают к Украине

Страны Запада перестают акцентировать внимание на конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«Очевидно, что новизна конфликта на Украине угасает. <…> Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей», — подчеркнул Вадим Пристайко в эфире британского телеканала Sky News. Посол уточнил, что Запад начинает акцентировать внимание и на другие громкие события мирового характера.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала операции. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинял страны Запада в предательстве Украины.
Страны Запада перестают акцентировать внимание на конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. «Очевидно, что новизна конфликта на Украине угасает. <…> Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей», — подчеркнул Вадим Пристайко в эфире британского телеканала Sky News. Посол уточнил, что Запад начинает акцентировать внимание и на другие громкие события мирового характера. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала операции. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинял страны Запада в предательстве Украины.