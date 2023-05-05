05 мая 2023

Захарову рассмешило заявление Байдена об американской нации

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова напомнила Байдену о долгах США Фото:

Заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам, рассмешило официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, дело обстоит ровно наоборот.

«Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала Захарова у себя в telegram-канале.

Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по объему государственного долга. Он уже превысил 31 триллион долларов, согласно подсчетам американского Министерства финансов.

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам, рассмешило официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, дело обстоит ровно наоборот. «Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по объему государственного долга. Он уже превысил 31 триллион долларов, согласно подсчетам американского Министерства финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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