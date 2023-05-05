Захарову рассмешило заявление Байдена об американской нации

Мария Захарова напомнила Байдену о долгах США
Заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам, рассмешило официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, дело обстоит ровно наоборот.
«Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала Захарова у себя в
Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по объему государственного долга. Он уже превысил 31 триллион долларов, согласно подсчетам американского Министерства финансов.
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