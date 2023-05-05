Захарову рассмешило заявление Байдена об американской нации 06 мая 2023 в 00:33 Размер текста - 17 + Мария Захарова напомнила Байдену о долгах США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам, рассмешило официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, дело обстоит ровно наоборот. «Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала Захарова у себя в telegram-канале . Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по объему государственного долга. Он уже превысил 31 триллион долларов, согласно подсчетам американского Министерства финансов. Заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам, рассмешило официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, дело обстоит ровно наоборот. «Что Вы делаете? Счета оплачиваете? Ахахахаааааа. У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на 2 млн», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по объему государственного долга. Он уже превысил 31 триллион долларов, согласно подсчетам американского Министерства финансов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям