Дачникам рассказали, когда можно срывать плоды с соседских деревьев

Депутат Чаплин: плоды с деревьев можно свободно срывать на государственных территориях и СНТ

13 мая 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Срывать плоды с деревьев на дачных участках, которые не являются частными, может кто угодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Плоды с деревьев на даче можно срывать в том случае, если они растут на муниципальной земле или территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (СНТ — прим. URA.RU). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли», — подчеркнул Никита Чаплин в беседе с РИА Новости. Депутат отметил, что если на данных территориях есть плодоносящие растения и деревья, плоды с них может срывать любой желающий. Тем не менее он пояснил, что собственники по закону все равно должны следить за прилегающей территорией. В частности для того, чтобы обезопасить ее от борщевика. URA.RU сообщало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки, разводить костры и хранить мусор. За нарушение правил грозят штрафы. Также уточнялось, что чаще всего дачники опасаются пожаров и краж на своих территориях. Работа в саду положительно сказывается на физическом здоровье, пишет «Дни.ру». Если гражданин хочет оформить себе недвижимость на дачном участке, ему необходима соответствующая декларация, передает РАПСИ.

Плоды с деревьев на даче можно срывать в том случае, если они растут на муниципальной земле или территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (СНТ — прим. URA.RU). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли», — подчеркнул Никита Чаплин в беседе с РИА Новости. Депутат отметил, что если на данных территориях есть плодоносящие растения и деревья, плоды с них может срывать любой желающий. Тем не менее он пояснил, что собственники по закону все равно должны следить за прилегающей территорией. В частности для того, чтобы обезопасить ее от борщевика. URA.RU сообщало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки, разводить костры и хранить мусор. За нарушение правил грозят штрафы. Также уточнялось, что чаще всего дачники опасаются пожаров и краж на своих территориях. Работа в саду положительно сказывается на физическом здоровье, пишет «Дни.ру». Если гражданин хочет оформить себе недвижимость на дачном участке, ему необходима соответствующая декларация, передает РАПСИ.