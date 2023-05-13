Дачникам рассказали, когда можно срывать плоды с соседских деревьев

Плоды с деревьев на даче можно срывать в том случае, если они растут на муниципальной земле или территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (СНТ — прим. URA.RU). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли», — подчеркнул Никита Чаплин в беседе с РИА Новости. Депутат отметил, что если на данных территориях есть плодоносящие растения и деревья, плоды с них может срывать любой желающий. Тем не менее он пояснил, что собственники по закону все равно должны следить за прилегающей территорией. В частности для того, чтобы обезопасить ее от борщевика.
URA.RU сообщало, что на дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки, разводить костры и хранить мусор. За нарушение правил грозят штрафы. Также уточнялось, что чаще всего дачники опасаются пожаров и краж на своих территориях. Работа в саду положительно сказывается на физическом здоровье, пишет «Дни.ру». Если гражданин хочет оформить себе недвижимость на дачном участке, ему необходима соответствующая декларация, передает РАПСИ.
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