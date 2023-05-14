Подоляк назвал бои в Бахмуте прелюдией к контрнаступлению

14 мая 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Подоляк считает, что удачные действия ВСУ в Бахмуте позволят начать контрнаступление Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сражения в Бахмуте — это всего лишь прелюдия к контрнаступлению Киева на РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Бои в Бахмуте будут продолжаться. В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — цитирует политика Bild . По его словам, удачные действия ВСУ в Бахмуте дадут возможность начать успешное украинское контрнаступление. Подоляк отметил, что контрнаступление Киева — это не «разовое мероприятие». По его словам, ВСУ тщательно готовятся к нему. «Некоторые из множества действия уже осуществляются», — заявил Подоляк. Ранее Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона.

Сражения в Бахмуте — это всего лишь прелюдия к контрнаступлению Киева на РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Бои в Бахмуте будут продолжаться. В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — цитирует политика Bild. По его словам, удачные действия ВСУ в Бахмуте дадут возможность начать успешное украинское контрнаступление. Подоляк отметил, что контрнаступление Киева — это не «разовое мероприятие». По его словам, ВСУ тщательно готовятся к нему. «Некоторые из множества действия уже осуществляются», — заявил Подоляк. Ранее Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона.