Подоляк назвал бои в Бахмуте прелюдией к контрнаступлению

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Подоляк считает, что удачные действия ВСУ в Бахмуте позволят начать контрнаступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сражения в Бахмуте — это всего лишь прелюдия к контрнаступлению Киева на РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Бои в Бахмуте будут продолжаться. В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — цитирует политика Bild. По его словам, удачные действия ВСУ в Бахмуте дадут возможность начать успешное украинское контрнаступление.

Подоляк отметил, что контрнаступление Киева — это не «разовое мероприятие». По его словам, ВСУ тщательно готовятся к нему. «Некоторые из множества действия уже осуществляются», — заявил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона.

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Сражения в Бахмуте — это всего лишь прелюдия к контрнаступлению Киева на РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Бои в Бахмуте будут продолжаться. В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — цитирует политика Bild. По его словам, удачные действия ВСУ в Бахмуте дадут возможность начать успешное украинское контрнаступление. Подоляк отметил, что контрнаступление Киева — это не «разовое мероприятие». По его словам, ВСУ тщательно готовятся к нему. «Некоторые из множества действия уже осуществляются», — заявил Подоляк. Ранее Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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