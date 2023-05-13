В Офисе Зеленского пригрозили начать контрСВО в России

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, ВСУ, украинские военные, stock
Владимир Путин отмечал, что спецоперация нужна для защиты жителей Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона.

«Когда у них начинаются [боевые действия], то они спрашивают: „А нас-то за что?“. Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никаких атак, у вас там начинается „контрСВО“», — заявил Михаил Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирных жителей Донбасса. По его словам, они много лет подвергались обстрелам со стороны киевских властей. В планы спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а не обстрелы ее мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

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Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона. «Когда у них начинаются [боевые действия], то они спрашивают: „А нас-то за что?“. Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никаких атак, у вас там начинается „контрСВО“», — заявил Михаил Подоляк. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирных жителей Донбасса. По его словам, они много лет подвергались обстрелам со стороны киевских властей. В планы спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а не обстрелы ее мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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