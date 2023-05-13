В Офисе Зеленского пригрозили начать контрСВО в России

13 мая 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отмечал, что спецоперация нужна для защиты жителей Донбасса Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона. «Когда у них начинаются [боевые действия], то они спрашивают: „А нас-то за что?“. Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никаких атак, у вас там начинается „контрСВО“», — заявил Михаил Подоляк. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирных жителей Донбасса. По его словам, они много лет подвергались обстрелам со стороны киевских властей. В планы спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а не обстрелы ее мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил России контрспецоперацией. С таким заявлением он выступил в эфире телемарафона. «Когда у них начинаются [боевые действия], то они спрашивают: „А нас-то за что?“. Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никаких атак, у вас там начинается „контрСВО“», — заявил Михаил Подоляк. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится для защиты мирных жителей Донбасса. По его словам, они много лет подвергались обстрелам со стороны киевских властей. В планы спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а не обстрелы ее мирных жителей и гражданской инфраструктуры.