В Польше пригрозили изъять здания у посольства РФ

15 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Власти Польши работают над тем, чтобы изъять здания у посольства РФ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Власти Польши будут работать над тем, чтобы изъять здания у посольства России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Недавно мы отобрали одно из зданий посольства РФ на территории Варшавы. Мы будем продолжать работать над этим», — сказал Моравецкий в эфире телеканала Polsat . Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Польши будут работать над тем, чтобы изъять здания у посольства России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Недавно мы отобрали одно из зданий посольства РФ на территории Варшавы. Мы будем продолжать работать над этим», — сказал Моравецкий в эфире телеканала Polsat. Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.