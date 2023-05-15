15 мая 2023

В Польше пригрозили изъять здания у посольства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Власти Польши работают над тем, чтобы изъять здания у посольства РФ Фото:

Власти Польши будут работать над тем, чтобы изъять здания у посольства России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Недавно мы отобрали одно из зданий посольства РФ на территории Варшавы. Мы будем продолжать работать над этим», — сказал Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Власти Польши будут работать над тем, чтобы изъять здания у посольства России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Недавно мы отобрали одно из зданий посольства РФ на территории Варшавы. Мы будем продолжать работать над этим», — сказал Моравецкий в эфире телеканала Polsat. Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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