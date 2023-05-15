В Польше пригрозили изъять здания у посольства РФ

Власти Польши будут работать над тем, чтобы изъять здания у посольства России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Недавно мы отобрали одно из зданий посольства РФ на территории Варшавы. Мы будем продолжать работать над этим», — сказал Моравецкий в эфире телеканала
Ранее власти Польши изъяли активы российского посольства на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом год назад эти активы были заблокированы. В ответ на конфискацию Польшей активов торгового представительства России в Варшаве Москва сможет изъять польские деньги в российских банках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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