Кадыров объяснил, почему отрастил бороду

Кадыров отрастил бороду на время спецоперации

22 мая 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Кадыров отпустил бороду на время проведения спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отпускать бороду на время проведения спецоперации. Таким образом он прокомментировал вопрос президента России Владимира Путина, который поинтересовался, почему у главы Чечни выросла борода. «Я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад (понятие из ислама, которое означает борьбу за веру — прим. URA.RU)», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Ранее на встрече Кадырова и Путина последний спросил, почему у главы Чечни выросла борода. Тот кратко ответил, что решил отпустить ее. Путин, услышав его, заявил, что у него все под контролем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отпускать бороду на время проведения спецоперации. Таким образом он прокомментировал вопрос президента России Владимира Путина, который поинтересовался, почему у главы Чечни выросла борода. «Я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации. Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас, как защитников, это не только долг перед Родиной, это и священный джихад (понятие из ислама, которое означает борьбу за веру — прим. URA.RU)», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее на встрече Кадырова и Путина последний спросил, почему у главы Чечни выросла борода. Тот кратко ответил, что решил отпустить ее. Путин, услышав его, заявил, что у него все под контролем.