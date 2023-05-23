«Коммерсант»: большинство студентов-айтишников положительно оценили перспективы карьеры в РФ

«Коммерсант»: студенты-айтишники в РФ хотят работать по специальности

24 мая 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

82% студентов-айтишников в РФ хотят работать по специальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские студенты, обучающиеся по компьютерным специальностям, планируют работать по специальности. Так заявили 82 процента будущих бакалавров, при этом более двух третей опрошенных положительно оценили карьерные перспективы, следует из данных исследования, проведенного экспертами агентств «Цифровая экономика» и «Национальные приоритеты». «Четверо из пяти студентов в IT планируют работать или уже работают по специальности — это результат применения „брони“ и дешевой ипотеки для сохранения нужных государству кадров. При этом почти две трети опрошенных (62%) положительно оценивают свои карьерные перспективы в России — наиболее распространенная оценка по 10-балльной шкале — 7 и 8 баллов (их выбрали 24% и 21% соответственно)», — приводит данные исследования « Коммерсант ». Таким образом, правительство РФ успешно реализовала целевую программу по поддержке отрасли. Большинство будущих IT-специалистов осведомлены о мерах господдержки, сообщают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что «Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата.Детали проекта университета, в котором студенты будут изучать важные экономические дисциплины, будут оглашены летом.

Российские студенты, обучающиеся по компьютерным специальностям, планируют работать по специальности. Так заявили 82 процента будущих бакалавров, при этом более двух третей опрошенных положительно оценили карьерные перспективы, следует из данных исследования, проведенного экспертами агентств «Цифровая экономика» и «Национальные приоритеты». «Четверо из пяти студентов в IT планируют работать или уже работают по специальности — это результат применения „брони“ и дешевой ипотеки для сохранения нужных государству кадров. При этом почти две трети опрошенных (62%) положительно оценивают свои карьерные перспективы в России — наиболее распространенная оценка по 10-балльной шкале — 7 и 8 баллов (их выбрали 24% и 21% соответственно)», — приводит данные исследования «Коммерсант». Таким образом, правительство РФ успешно реализовала целевую программу по поддержке отрасли. Большинство будущих IT-специалистов осведомлены о мерах господдержки, сообщают аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что «Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата.Детали проекта университета, в котором студенты будут изучать важные экономические дисциплины, будут оглашены летом.