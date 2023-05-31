31 мая 2023

Обозреватель NR Доэрти: планы ВСУ по наступлению сорвет низкий моральный дух

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемами Фото:

Низкий моральный дух украинцев может сорвать планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Состояние украинского общества показывает, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами, уверен обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления. Возможно, пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска», — отмечает Майкл Доэрти, слова которого приводит National Review.

Запад, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, настаивает начать контрнаступление. Все это ставит Зеленского в трудное положение. Сроки украинского контрнаступления продолжают сдвигаться. Это может быть связано с информационной войной, чтобы новость о скором наступлении держала Россию в напряжении, а также с тем, что Запад ждет от Киева быстрого результата и победы, отмечают специалисты.

Ранее на Западе назвали самое слабое место ВСУ в планирующемся контрнаступлении. Как заявил командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер, украинской армии не хватает западных истребителей и это что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении.

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Низкий моральный дух украинцев может сорвать планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Состояние украинского общества показывает, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами, уверен обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. «Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления. Возможно, пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска», — отмечает Майкл Доэрти, слова которого приводит National Review. Запад, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, настаивает начать контрнаступление. Все это ставит Зеленского в трудное положение. Сроки украинского контрнаступления продолжают сдвигаться. Это может быть связано с информационной войной, чтобы новость о скором наступлении держала Россию в напряжении, а также с тем, что Запад ждет от Киева быстрого результата и победы, отмечают специалисты. Ранее на Западе назвали самое слабое место ВСУ в планирующемся контрнаступлении. Как заявил командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер, украинской армии не хватает западных истребителей и это что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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