Обозреватель NR Доэрти: планы ВСУ по наступлению сорвет низкий моральный дух

01 июня 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемами Фото: Официальный сайт президента Украины Низкий моральный дух украинцев может сорвать планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Состояние украинского общества показывает, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами, уверен обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. «Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления. Возможно, пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска», — отмечает Майкл Доэрти, слова которого приводит National Review. Запад, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, настаивает начать контрнаступление. Все это ставит Зеленского в трудное положение. Сроки украинского контрнаступления продолжают сдвигаться. Это может быть связано с информационной войной, чтобы новость о скором наступлении держала Россию в напряжении, а также с тем, что Запад ждет от Киева быстрого результата и победы, отмечают специалисты. Ранее на Западе назвали самое слабое место ВСУ в планирующемся контрнаступлении. Как заявил командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер, украинской армии не хватает западных истребителей и это что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Низкий моральный дух украинцев может сорвать планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Состояние украинского общества показывает, что президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемами, уверен обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти. «Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления. Возможно, пессимистичные настроения на Украине возникли во многом из-за потери Артемовска», — отмечает Майкл Доэрти, слова которого приводит National Review. Запад, несмотря на тяжелую ситуацию для Киева, настаивает начать контрнаступление. Все это ставит Зеленского в трудное положение. Сроки украинского контрнаступления продолжают сдвигаться. Это может быть связано с информационной войной, чтобы новость о скором наступлении держала Россию в напряжении, а также с тем, что Запад ждет от Киева быстрого результата и победы, отмечают специалисты. Ранее на Западе назвали самое слабое место ВСУ в планирующемся контрнаступлении. Как заявил командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер, украинской армии не хватает западных истребителей и это что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении.