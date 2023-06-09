ВСУ обстреливают спасателей в Херсонской области

В Херсонской области вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из минометов спасателей, помогающих гражданам после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«Сегодня нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш к сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей», — написал Андрей Алексеенко в своем
Ранее сообщалось, что Киев ведет обстрел дороги, необходимой для эвакуации граждан из населенных пунктов Алешки и Голая Пристань. Также ВСУ обстреливают леса в Херсонской области, пишет «Федеральное агентство новостей». Недавно стало известно о ракетном ударе по детскому лагерю в регионе. По словам врио губернатора области Владимира Сальдо, украинские военные применили британские ракеты Storm Shadow, передает деловое издание «Взгляд».
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