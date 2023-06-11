Как справиться с потерей близкого человека

Психолог Шляпужникова: пережить потерю родного человека помогает метод героизации

Чтобы справиться с утратой близкого человека потребуется год Фото: Илья Московец © URA.RU

Россию потрясла история из Египта, где тигровая акула растерзала 23-летнего парня на глазах его отца. На примере этой истории психолог Наталья Шляпужникова раскрыла, что справиться с утратой близкого человека помогает методика «героизации» и избегание нескольких частых ошибок.

«Пережить самостоятельно гибель близкого человека поможет методика „героизации“», — передает Пятый канал слова Шляпужниковой. По ее словам, также нельзя снова и снова вспоминать случившуюся трагедию. Это вынуждает лишь эмоционально проживать утрату заново.

На принятие утраты человека может уйти пять лет

Семейный психолог Шляпужникова рассказала, что смерть близкого человека — одно из самых тяжелых испытаний для психики. Требуется год, чтобы пройти через все стадии принятия. Если речь идет о потерявшем ребенка родителе, то период может увеличиться до пяти лет.

По словам Шляпужниковой, нужно вспоминать теплые моменты, чтобы пережить горе. Важно помнить, что так бывает, так происходит. «Желательно, конечно, обратиться к специалисту, если человек не может справиться в одиночку», — отметила психолог.

Частые ошибки

Шляпужникова отмечает, что не стоит вспоминать о трагедии. Если происшествие попало на видео, то не нужно смотреть эти кадры. Если об этом написали журналисты, не нужно читать такие новости. «Главная задача — как можно скорее отпустить травмирующие воспоминания», — поделилась психолог.

Также нужно избегать мыслей и разговоров о собственной вине в произошедшем. Рекомендация касается не только горюющего, но и его окружения. Важно поддерживать человека, а не говорить, что ничего плохого бы не случилось, поступи он по-другому. «Винить себя — одна из стадий принятия», — отметила Шляпужникова. С близкими лучше не общаться некоторое время, если они ведут себя некорректно.

Техники, помогающие быстрее справиться с утратой

Никто не может быть готов к тому, что потеряет близкого человека в результате несчастного случая. Однако важно помнить, что трагедии происходят повседневно, это поможет смириться, отмечает психолог. Также важно вспоминать лучшие качества ушедшего из жизни человека и самые приятные моменты, проведенные с ним. При создании позитивного образа погибшего, станет легче пройти через этапы принятия утраты.

«Есть такое слово — „огероить“. Грубо говоря, сделать из погибшего внутри себя героя. Словно он было для человека надеждой и опорой», — посоветовала Шляпужникова. Она отметила, что тяжелее всего потерявшим близкого человека приходится в первый месяц после трагедии. Постепенно боль стихает.

Ранее URA.RU писало, что в Египте на пляже в Хургаде акула напала на пару. Девушке удалось спастись, но молодой человек не выжил. Акула схватила его и утащила под воду. После происшествия пляж был временно закрыт. Позднее жители Хургады выловили акулу.