На саммите Группы двадцати (G20) была исключена тема Украины. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Он уточнил, что Индии удалось сместить фокус обсуждений саммита на проблемы развивающихся стран.
«Со временем начал укореняться нарратив о том, что конфликт [на Украине] и его последствия не должны затемнять или полностью отодвигать на второй план настоящие проблемы Глобального Юга», — сказал Джайшанкар. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что фокус внимания сместился на проблемы стран, которые страдают от нехватки ресурсов.
Однако, по его словам, серьезность украинского конфликта от исключения его обсуждения не преуменьшается. Джайшанкар заявил, что Индии удалось обратить внимание G20 и на другие мировые проблемы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пристыдил G20 за игнорирование мировых конфликтов, передает телеканал 360. По его словам, после основания «Большой двадцатки» участники сообщества никогда не обсуждали ситуации в Югославии, Афганистане, Ливии или Ираке. Также Лавров на полях саммита говорил, что Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство. В министерстве финансов Индии заявляли, что участники встречи министров финансов стран G20 не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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