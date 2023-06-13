SVT: власти Швеции учат Киев вести информационную войну против РФ

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Правительство Швеции учило Киев вести информационную войну с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шведское агентство психологической защиты MPF тайно работает на Украине с самого начала конфликта с РФ и учит украинских властей вести информационную войну. Об этом сообщил операционный менеджер агентства Микаэль Тофвессон.

«Мы обучаем и обучаем украинские власти тому, как воевать на информационной арене», — заявил Микаэль Тофвессон изданию SVT Nyheter. В материале указали, что миссия шведского правительства заключалась в «повышении общей способности к психологической защите» Киева.

Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что информационная война для Украины против России стала иметь большее значение, чем реальные бои. По его словам, после поражения Киева в Бахмуте (Артемовске), ВСУ тут же начали атаковать Белгородскую область. У этих нападений не было военного результата, однако киевскому режиму удалось создать вокруг этого мощную информационную волну, передает «Царьград».

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Шведское агентство психологической защиты MPF тайно работает на Украине с самого начала конфликта с РФ и учит украинских властей вести информационную войну. Об этом сообщил операционный менеджер агентства Микаэль Тофвессон. «Мы обучаем и обучаем украинские власти тому, как воевать на информационной арене», — заявил Микаэль Тофвессон изданию SVT Nyheter. В материале указали, что миссия шведского правительства заключалась в «повышении общей способности к психологической защите» Киева. Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что информационная война для Украины против России стала иметь большее значение, чем реальные бои. По его словам, после поражения Киева в Бахмуте (Артемовске), ВСУ тут же начали атаковать Белгородскую область. У этих нападений не было военного результата, однако киевскому режиму удалось создать вокруг этого мощную информационную волну, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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