SVT: власти Швеции учат Киев вести информационную войну против РФ

13 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Правительство Швеции учило Киев вести информационную войну с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шведское агентство психологической защиты MPF тайно работает на Украине с самого начала конфликта с РФ и учит украинских властей вести информационную войну. Об этом сообщил операционный менеджер агентства Микаэль Тофвессон. «Мы обучаем и обучаем украинские власти тому, как воевать на информационной арене», — заявил Микаэль Тофвессон изданию SVT Nyheter . В материале указали, что миссия шведского правительства заключалась в «повышении общей способности к психологической защите» Киева. Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что информационная война для Украины против России стала иметь большее значение, чем реальные бои. По его словам, после поражения Киева в Бахмуте (Артемовске), ВСУ тут же начали атаковать Белгородскую область. У этих нападений не было военного результата, однако киевскому режиму удалось создать вокруг этого мощную информационную волну, передает «Царьград».

Шведское агентство психологической защиты MPF тайно работает на Украине с самого начала конфликта с РФ и учит украинских властей вести информационную войну. Об этом сообщил операционный менеджер агентства Микаэль Тофвессон. «Мы обучаем и обучаем украинские власти тому, как воевать на информационной арене», — заявил Микаэль Тофвессон изданию SVT Nyheter. В материале указали, что миссия шведского правительства заключалась в «повышении общей способности к психологической защите» Киева. Ранее политолог Алексей Пилько заявил, что информационная война для Украины против России стала иметь большее значение, чем реальные бои. По его словам, после поражения Киева в Бахмуте (Артемовске), ВСУ тут же начали атаковать Белгородскую область. У этих нападений не было военного результата, однако киевскому режиму удалось создать вокруг этого мощную информационную волну, передает «Царьград».