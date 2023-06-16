Генсек НАТО закрыл для Украины дорогу в альянс до конца конфликта

Обязательства НАТО перед Украиной будут носить долгосрочный характер, заявил Йенс Столтенберг Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Сейчас НАТО сосредоточена на прекращении конфликта, уточнил он.

«Никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар военного конфликта», — сказал Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Однако он уточнил, что обязательства альянса перед Украиной должны носить долгосрочный характер. Столтенберг добавил, что сейчас в НАТО идут дискуссии с целью прекращения конфликта.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать интегрировать Украину в альянс по завершении конфликта, передает телеканал 360. Против решения выступило всего 38 депутатов из 425. Украина вступила в киберцентр НАТО в середине мая 2023 года, пишет «Царьград».