Генсек НАТО закрыл для Украины дорогу в альянс до конца конфликта

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Обязательства НАТО перед Украиной будут носить долгосрочный характер, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Сейчас НАТО сосредоточена на прекращении конфликта, уточнил он.

«Никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар военного конфликта», — сказал Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Однако он уточнил, что обязательства альянса перед Украиной должны носить долгосрочный характер. Столтенберг добавил, что сейчас в НАТО идут дискуссии с целью прекращения конфликта.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать интегрировать Украину в альянс по завершении конфликта, передает телеканал 360. Против решения выступило всего 38 депутатов из 425. Украина вступила в киберцентр НАТО в середине мая 2023 года, пишет «Царьград».

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Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Сейчас НАТО сосредоточена на прекращении конфликта, уточнил он. «Никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар военного конфликта», — сказал Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Однако он уточнил, что обязательства альянса перед Украиной должны носить долгосрочный характер. Столтенберг добавил, что сейчас в НАТО идут дискуссии с целью прекращения конфликта. Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать интегрировать Украину в альянс по завершении конфликта, передает телеканал 360. Против решения выступило всего 38 депутатов из 425. Украина вступила в киберцентр НАТО в середине мая 2023 года, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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