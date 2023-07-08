В Подмосковье около 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

В Подмосковье из-за сильного ливня остались без света 68 населенных пунктов
Обильные ливни в Подмосковье привели к массовому отключению электричества в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.
«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — подчеркнули в МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Отмечается, что из-за дождей и грозы на территории Подмосковья также упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и несколько балконов жилых домов.
Ранее сообщалось, что накануне вечером прошли сильные ливни. Из-за грозы также пострадала женщина — в нее ударила молния.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.