В Подмосковье около 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

08 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Подмосковье из-за сильного ливня остались без света 68 населенных пунктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Обильные ливни в Подмосковье привели к массовому отключению электричества в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области. «Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — подчеркнули в МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Отмечается, что из-за дождей и грозы на территории Подмосковья также упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и несколько балконов жилых домов. Ранее сообщалось, что накануне вечером прошли сильные ливни. Из-за грозы также пострадала женщина — в нее ударила молния.

Обильные ливни в Подмосковье привели к массовому отключению электричества в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области. «Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — подчеркнули в МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Отмечается, что из-за дождей и грозы на территории Подмосковья также упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и несколько балконов жилых домов. Ранее сообщалось, что накануне вечером прошли сильные ливни. Из-за грозы также пострадала женщина — в нее ударила молния.