В Подмосковье около 70 населенных пунктов остались без света из-за ливней

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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
В Подмосковье из-за сильного ливня остались без света 68 населенных пунктов Фото:

Обильные ливни в Подмосковье привели к массовому отключению электричества в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — подчеркнули в МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Отмечается, что из-за дождей и грозы на территории Подмосковья также упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и несколько балконов жилых домов.

Ранее сообщалось, что накануне вечером прошли сильные ливни. Из-за грозы также пострадала женщина — в нее ударила молния.

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Обильные ливни в Подмосковье привели к массовому отключению электричества в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области. «Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — подчеркнули в МЧС. Сообщение ведомства приводит ТАСС. Отмечается, что из-за дождей и грозы на территории Подмосковья также упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и несколько балконов жилых домов. Ранее сообщалось, что накануне вечером прошли сильные ливни. Из-за грозы также пострадала женщина — в нее ударила молния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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