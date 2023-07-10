Baza: оперативники ошиблись в причине смерти ответственного за мобилизацию Ржицкого 10 июля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 + Оперативники будут искать еще две улики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперт, работавший на месте убийства замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, первоначально выдвинул версию, что у последнего на теле были колото-резанные ранения. Сотрудникам полиции пришлось вернуться на место преступления, чтобы опровергнуть эту версию. «Сотрудникам полиции пришлось повторно возвращаться на место преступления спустя несколько часов — изначально эксперт, работавший на месте, предположил, что у [Ржицкого] на теле колото-резанные ранения», — передает telegram-канал Baza. Также отмечается, что экспертиза смогла установить реальную причину смерти лишь к 17 часам вечера. Подчеркивается, что теперь оперативники отправились искать еще две пули, а также другие улики. URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что в Краснодаре был застрелен Ржицкий. Согласно сообщениях в соцсетях, его подкараулили около спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. Эксперт, работавший на месте убийства замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, первоначально выдвинул версию, что у последнего на теле были колото-резанные ранения. Сотрудникам полиции пришлось вернуться на место преступления, чтобы опровергнуть эту версию. «Сотрудникам полиции пришлось повторно возвращаться на место преступления спустя несколько часов — изначально эксперт, работавший на месте, предположил, что у [Ржицкого] на теле колото-резанные ранения», — передает telegram-канал Baza. Также отмечается, что экспертиза смогла установить реальную причину смерти лишь к 17 часам вечера. Подчеркивается, что теперь оперативники отправились искать еще две пули, а также другие улики. URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что в Краснодаре был застрелен Ржицкий. Согласно сообщениях в соцсетях, его подкараулили около спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил четыре раза и скрылся с места преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям