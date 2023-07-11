Челябинскому курьеру, перевозившему в ХМАО 12 кг наркотиков, грозит до 20 лет тюрьмы

Прокуратура ХМАО выдвинула обвинения против наркокурьера из Челябинской области
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, мигалка, полицейская машина, дальнобойщики, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс, трасса, грузовой автомобиль
Мужчину задержали по дороге в ХМАО еще в 2022 году Фото:

Прокуратура ХМАО утвердила обвинение в сторону 50-летнего жителя Челябинской области, который в декабре 2022 года был пойман сотрудниками Госавтоинспекции на территории Сургутского района. Мужчина перевозил с собой более 12 кг наркотиков, за что сейчас ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства по округу.

«Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ „покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере“» — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Согласно части 5 статьи 228.1 УК РФ, мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе сотрудники Госнаркоконтроля и ГИБДД поймали 50-летнего жителя Челябинской области. Мужчина перевозил более 12 кг наркотиков, которые получил в Санкт-Петербурге и собирался распространять их в ХМАО и близлежащих регионах.

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Прокуратура ХМАО утвердила обвинение в сторону 50-летнего жителя Челябинской области, который в декабре 2022 года был пойман сотрудниками Госавтоинспекции на территории Сургутского района. Мужчина перевозил с собой более 12 кг наркотиков, за что сейчас ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства по округу. «Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ „покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере“» — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Согласно части 5 статьи 228.1 УК РФ, мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас уголовное дело направлено в Сургутский районный суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе сотрудники Госнаркоконтроля и ГИБДД поймали 50-летнего жителя Челябинской области. Мужчина перевозил более 12 кг наркотиков, которые получил в Санкт-Петербурге и собирался распространять их в ХМАО и близлежащих регионах.
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