Матвиенко оценила шансы на мирные переговоры РФ и Украины

Матвиенко: предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Западу нужна эскалация конфликта, заявила Валентина Матвиенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной нет. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Предпосылок для мировых переговоров между РФ и Украиной нет», — сказала Матвиенко, ее слова передают «Известия». Она отметила, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ему нужна эскалация.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. По его словам, на данный момент политико-дипломатические средства являются недоступными.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной нет. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Предпосылок для мировых переговоров между РФ и Украиной нет», — сказала Матвиенко, ее слова передают «Известия». Она отметила, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ему нужна эскалация. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. По его словам, на данный момент политико-дипломатические средства являются недоступными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...