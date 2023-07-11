Матвиенко оценила шансы на мирные переговоры РФ и Украины Матвиенко: предпосылок для мирных переговоров между РФ и Украиной нет 11 июля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 + Западу нужна эскалация конфликта, заявила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной нет. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Предпосылок для мировых переговоров между РФ и Украиной нет», — сказала Матвиенко, ее слова передают «Известия». Она отметила, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ему нужна эскалация. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. По его словам, на данный момент политико-дипломатические средства являются недоступными. Оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной нет. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Предпосылок для мировых переговоров между РФ и Украиной нет», — сказала Матвиенко, ее слова передают «Известия». Она отметила, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ему нужна эскалация. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. По его словам, на данный момент политико-дипломатические средства являются недоступными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям