Матвиенко оценила шансы на мирные переговоры РФ и Украины

Западу нужна эскалация конфликта, заявила Валентина Матвиенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Оснований для мирных переговоров между Россией и Украиной нет. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Предпосылок для мировых переговоров между РФ и Украиной нет», — сказала Матвиенко, ее слова передают «Известия». Она отметила, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ему нужна эскалация.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для мирных переговоров с Киевом. По его словам, на данный момент политико-дипломатические средства являются недоступными.
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