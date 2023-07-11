The Guardian: Зеленский пытается заставить НАТО изменить итоги саммита

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Зеленский участвует в жесткой дипломатии, сообщили источники в НАТО Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается изменить документ, который должен выйти по итогам саммита альянса в Литве. Об этом сообщили источники в НАТО.

«Украинский лидер участвует в жесткой дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить (союзников) переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду», — пишет The Guardian, ссылаясь на источники в НАТО. Там отмечают, что США и другие члены альянса опасаются, что разрешение на вступление Украины в альянс может быть воспринято Москвой как эскалация.

В черновике политического документа НАТО не согласован график вступления Украины в альянс. Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс по пути на саммит. Он назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается изменить документ, который должен выйти по итогам саммита альянса в Литве. Об этом сообщили источники в НАТО. «Украинский лидер участвует в жесткой дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить (союзников) переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду», — пишет The Guardian, ссылаясь на источники в НАТО. Там отмечают, что США и другие члены альянса опасаются, что разрешение на вступление Украины в альянс может быть воспринято Москвой как эскалация. В черновике политического документа НАТО не согласован график вступления Украины в альянс. Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс по пути на саммит. Он назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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