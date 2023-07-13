Сальдо заявил, что ВСУ провалили план по выходу к Крыму

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ВСУ не смогли выйти к границам Крыма с запорожского направления, сказал Владимир Сальдо Фото:
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План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к границам Крыма с запорожского направления провалился. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«К Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился», — сказал Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости.

Киев начал наступление 4 июня, однако за все время операции ВСУ не смогли добиться желаемых результатов. Еще перед атаками президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке захвата крымского полуострова, напоминает RT. Позже советник главы государства Игорь Жовква сказал, что взятие Крыма является одной из конечных целей украинского наступления, передает MK.RU.

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План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к границам Крыма с запорожского направления провалился. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «К Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился», — сказал Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости. Киев начал наступление 4 июня, однако за все время операции ВСУ не смогли добиться желаемых результатов. Еще перед атаками президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке захвата крымского полуострова, напоминает RT. Позже советник главы государства Игорь Жовква сказал, что взятие Крыма является одной из конечных целей украинского наступления, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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