Сальдо заявил, что ВСУ провалили план по выходу к Крыму

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к границам Крыма с запорожского направления провалился. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«К Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился», — сказал Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости.
Киев начал наступление 4 июня, однако за все время операции ВСУ не смогли добиться желаемых результатов. Еще перед атаками президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке захвата крымского полуострова, напоминает RT. Позже советник главы государства Игорь Жовква сказал, что взятие Крыма является одной из конечных целей украинского наступления, передает
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