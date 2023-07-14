В Северной Осетии поезд врезался в фуру с пивом. Видео

14 июля 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В результате столкновения поезда и фуры обошлось без жертв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Северной Осетии поезд Москва—Владикавказ врезался в фуру, перевозившую бочки с пивом. В результате происшествия обошлось без жертв. На кадрах видно, как у фуры из-за столкновения разрушен кузов. У поезда можно увидеть вмятины на кабине. «Бочки с пивом валяются. <…> 60 километров не доехали. <…> Слава богу, водитель жив», — прокомментировал ситуацию один из пассажиров поезда. Уточняется, что водителя автомобиля увезли в больницу.

В Северной Осетии поезд Москва—Владикавказ врезался в фуру, перевозившую бочки с пивом. В результате происшествия обошлось без жертв. На кадрах видно, как у фуры из-за столкновения разрушен кузов. У поезда можно увидеть вмятины на кабине. «Бочки с пивом валяются. <…> 60 километров не доехали. <…> Слава богу, водитель жив», — прокомментировал ситуацию один из пассажиров поезда. Уточняется, что водителя автомобиля увезли в больницу.