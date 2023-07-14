В Северной Осетии поезд врезался в фуру с пивом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, поезд, электричка, пассажир, ржд, железнодорожный транспорт, провоз багажа
В результате столкновения поезда и фуры обошлось без жертв Фото:

В Северной Осетии поезд Москва—Владикавказ врезался в фуру, перевозившую бочки с пивом. В результате происшествия обошлось без жертв.

На кадрах видно, как у фуры из-за столкновения разрушен кузов. У поезда можно увидеть вмятины на кабине. «Бочки с пивом валяются. <…> 60 километров не доехали. <…> Слава богу, водитель жив», — прокомментировал ситуацию один из пассажиров поезда. Уточняется, что водителя автомобиля увезли в больницу.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Северной Осетии поезд Москва—Владикавказ врезался в фуру, перевозившую бочки с пивом. В результате происшествия обошлось без жертв. На кадрах видно, как у фуры из-за столкновения разрушен кузов. У поезда можно увидеть вмятины на кабине. «Бочки с пивом валяются. <…> 60 километров не доехали. <…> Слава богу, водитель жив», — прокомментировал ситуацию один из пассажиров поезда. Уточняется, что водителя автомобиля увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...