В результате столкновения поезда и фуры обошлось без жертв
В Северной Осетии поезд Москва—Владикавказ врезался в фуру, перевозившую бочки с пивом. В результате происшествия обошлось без жертв.
На кадрах видно, как у фуры из-за столкновения разрушен кузов. У поезда можно увидеть вмятины на кабине. «Бочки с пивом валяются. <…> 60 километров не доехали. <…> Слава богу, водитель жив», — прокомментировал ситуацию один из пассажиров поезда. Уточняется, что водителя автомобиля увезли в больницу.
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