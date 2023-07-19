В Москве подсчитали ущерб от сильных ливней

РИАН: в Москве из-за непогоды были повреждены 55 автомобилей
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Последствия грозы в Москве. Москва, потоп, коммунальная беда, наводнение, дождь
В Москве за сутки выпала одна треть от июльской нормы осадков, сообщил Евгений Тишковец Фото:

В Москве в результате сильных ливней 18 июля оказались повалены 57 деревьев и были повреждены 55 автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», — сказали РИА Новости в экстренных службах. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, то есть одна треть от июльской нормы осадков.

Ранее сообщалось, что Москву затопило из-за сильных ливней. URA.RU приводило сводку главной информации.

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В Москве в результате сильных ливней 18 июля оказались повалены 57 деревьев и были повреждены 55 автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах. «В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», — сказали РИА Новости в экстренных службах. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, то есть одна треть от июльской нормы осадков. Ранее сообщалось, что Москву затопило из-за сильных ливней. URA.RU приводило сводку главной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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