В Москве подсчитали ущерб от сильных ливней

В Москве за сутки выпала одна треть от июльской нормы осадков, сообщил Евгений Тишковец
В Москве в результате сильных ливней 18 июля оказались повалены 57 деревьев и были повреждены 55 автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», — сказали РИА Новости в экстренных службах. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что за прошедшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, то есть одна треть от июльской нормы осадков.
Ранее сообщалось, что Москву затопило из-за сильных ливней. URA.RU приводило сводку главной информации.
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