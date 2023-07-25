После атаки беспилотников на Москву 24 июля возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уголовное дело было открыто после попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Вследствие попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля было открыто уголовное дело», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в настоящий момент проводится расследование для установления причастных лиц к данному инциденту.

ВСУ атаковали Москву беспилотниками 24 июля. В ходе атаки были повреждены гражданские объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы.

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Уголовное дело было открыто после попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Вследствие попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля было открыто уголовное дело», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в настоящий момент проводится расследование для установления причастных лиц к данному инциденту. ВСУ атаковали Москву беспилотниками 24 июля. В ходе атаки были повреждены гражданские объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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