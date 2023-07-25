После атаки беспилотников на Москву 24 июля возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уголовное дело было открыто после попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Вследствие попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля было открыто уголовное дело», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в настоящий момент проводится расследование для установления причастных лиц к данному инциденту.
ВСУ атаковали Москву беспилотниками 24 июля. В ходе атаки были повреждены гражданские объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы.
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