После атаки беспилотников на Москву 24 июля возбуждено уголовное дело

25 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Москву Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уголовное дело было открыто после попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Вследствие попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля было открыто уголовное дело», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в настоящий момент проводится расследование для установления причастных лиц к данному инциденту. ВСУ атаковали Москву беспилотниками 24 июля. В ходе атаки были повреждены гражданские объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы.

Уголовное дело было открыто после попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Вследствие попытки атаки украинских беспилотников на объекты в Москве 24 июля было открыто уголовное дело», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что в настоящий момент проводится расследование для установления причастных лиц к данному инциденту. ВСУ атаковали Москву беспилотниками 24 июля. В ходе атаки были повреждены гражданские объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы.