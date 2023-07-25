Американец, которого обменяли на летчика Ярошенко, подорвался на мине в зоне СВО

25 июля 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Тревор Рид подорвался на мине и получил нелетальные травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американец Тревор Рид, которого Россия обменяла на летчика Константина Ярошенко в 2022 году, получил ранения, подорвавшись на мине в зоне спецоперации. Об этом написали в издании The Messenger со ссылкой на американских военных чиновников. «Рид был ранен после того, как наступил на мину примерно две недели назад, по словам двух американских военных чиновников», — написали в материале издания. Уточняется, что военный из США провел более двух лет в российской тюрьме. В статье заявили, что американские официальные лица были разочарованы Ридом, так как США приложили немало усилий, чтобы вытащить его из российского заключения. Источники также подчеркнули, что пехотинец хотел вернуться в США, однако он не мог сделать этого из-за контракта с ВСУ. Кроме того, военный намеревался рассказать прессе о плохом обращении с ним в украинской армии. Рид был арестован в РФ в мае 2022 года. Ему предъявляли обвинения в насилии в отношении российских полицейских. Позже американца приговорили к девяти годам тюрьмы. Спустя время его обменяли на Ярошенко. Российского пилота приговаривали к 20 годам тюрьмы общего режима по обвинению в сговоре для нелегальной транспортировки наркотиков. Сам Ярошенко свою вину отрицал и заявлял, что дело против него было сфабрикованным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американец Тревор Рид, которого Россия обменяла на летчика Константина Ярошенко в 2022 году, получил ранения, подорвавшись на мине в зоне спецоперации. Об этом написали в издании The Messenger со ссылкой на американских военных чиновников. «Рид был ранен после того, как наступил на мину примерно две недели назад, по словам двух американских военных чиновников», — написали в материале издания. Уточняется, что военный из США провел более двух лет в российской тюрьме. В статье заявили, что американские официальные лица были разочарованы Ридом, так как США приложили немало усилий, чтобы вытащить его из российского заключения. Источники также подчеркнули, что пехотинец хотел вернуться в США, однако он не мог сделать этого из-за контракта с ВСУ. Кроме того, военный намеревался рассказать прессе о плохом обращении с ним в украинской армии. Рид был арестован в РФ в мае 2022 года. Ему предъявляли обвинения в насилии в отношении российских полицейских. Позже американца приговорили к девяти годам тюрьмы. Спустя время его обменяли на Ярошенко. Российского пилота приговаривали к 20 годам тюрьмы общего режима по обвинению в сговоре для нелегальной транспортировки наркотиков. Сам Ярошенко свою вину отрицал и заявлял, что дело против него было сфабрикованным.